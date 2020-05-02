【夫妻的世界】金喜愛朴海俊成殺人嫌疑犯　與韓素希關係再破裂

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》昨晚（1日）播出第11集，上集講到有人從高山站墜樓死亡，由於現場出現金喜愛的物品，因此被身邊的人造謠是殺人兇手。而另一邊韓素希也發現朴海俊似乎與命案有關，忍不住質問他，二人關係再一度破裂。

第11集《夫妻的世界》主要集中在高山站的死亡事件上。（黃Viu煲劇平台截圖）

今集《夫妻的世界》主線集中在高山站的死亡事件，而死者亦公開正是暴力男友朴仁圭（李學周飾），亦是朴海俊指示去襲擊金喜愛的人。由於命案現場出現金喜愛送給閔賢書（沈恩宇飾）的圍巾，因此金喜愛是殺人兇手的消息傳遍小區，甚至演變成金喜愛和死者是情侶關係。就在命案發生時，李茂生又突然出現並拉走金喜愛，表面似乎擔心金喜愛會惹上麻煩，可是眼神卻難以猜測。作為呂會長線人的他，究竟又是否與命案有關？

李茂生突然出現並拉走金喜愛，難道事件與他有關？（黃Viu煲劇平台截圖）

點撃睇究竟李茂生是人是鬼？

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沈恩宇向金喜愛講述當晚的過程，希望得到她的幫助。（黃Viu煲劇平台截圖）

沈恩宇向金喜愛講述當晚過程：

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金喜愛最終成功與沈恩宇見面，後者向她講述當時的一切，把朴海俊當時在現場丟失的戒指交給她。另一邊朴海俊原來亦在命案現場，察覺到老公有隱瞞的韓素希，不但見到他頸上有傷痕外，亦在他的恤衫上發現血跡以及高山站停車場的泊車收據。對於韓素希發現的種種證據，朴海俊一律否認，直至他接到警方要求協助調查的電話，他才向韓素希坦白，可是二人的關係已進一步破裂。

韓素希對朴海俊起疑心，二人關係進一步破裂！（黃Viu煲劇平台截圖）

韓素希、朴海俊關係進一步破裂：

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知道對方當晚都有出現的金喜愛和朴海俊見面，兩人互相質疑對方的出現的動機，場面相當緊張亦火藥味十足。暫時仍未知道殺人兇手的身份，究竟李學周是死於他殺還是自殺？可是事件已嚴重影響到三人。下集的預告中可見，呂會長開始對一直惹事的朴海俊感到煩厭，韓素希亦對老公的信任度大大減低。最後更見到朴海俊上門找金喜愛，想知道之後的發展，劇迷必定要緊記今晚《黃Viu煲劇平台》的播出。

朴海俊找金喜愛，暗示她就是殺人兇手。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇金喜愛、朴海俊對質場面：

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