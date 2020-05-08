【夫妻的世界．劇透】兒子不滿父母再聯絡　金喜愛自責棄子離開？

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》，將於今晚播出第13集。上集講到金喜愛和朴海俊似乎餘情未了，重燃愛火激咀再發生關係，為觀眾帶來了一個大反轉；而另一邊小三韓素希對朴海俊的信任度減低，二人的關係亦一步步走向死胡同。

俊英（全真㥠飾）有習慣性偷竊等的問題。（黃Viu煲劇平台截圖）

今晚第13集的預告中可見，故事集中在金喜愛及朴海俊的兒子俊英（全真㥠飾）上。上集因父母離婚，金喜愛被造謠是殺人兇手後，校園生活變得非常不愉快的全真㥠被成功說服，搬到朴海俊和韓素希家生活。除此之外，全真㥠的行為逐漸變得奇怪，金喜愛終於知道兒子有習慣性偷竊等的習慣外，兒子亦一直拒絕與母親聯絡及見面，不滿父母再次聯絡。

金喜愛決意隻身離開了？（黃Viu煲劇平台截圖）

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金喜愛得知兒子因父母而大受影響後，為了兒子的生活，自責的她決意離開高山這個地方。離開高山前，金喜愛問朴海俊：「真的有信心，就算我不在也能好好照顧他嗎？」表露出母親的愛和犧牲。另一邊小三也強調自己才是全真㥠最合適的監護人，難道又想引起一場爭撫養權的戰爭？一直以來兒子俊英都是這段三角關係中重要的關鍵之一，究竟他會如何影響大人們的去留，劇迷必定要緊貼今晚《黃Viu煲劇平台》的播出。

上集金喜愛和朴海俊激情擁吻，實在是一大反轉！（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖重溫12集金喜愛、朴海俊激咀場面：