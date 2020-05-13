降魔的2.0．劇透｜馬國明身死　要靠一樣嘢先可以返生

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《降魔的2.0》第八集劇透。

《降魔的2.0》演員陣容：馬國明飾馬季、胡鴻鈞飾莫偉豪／石敢當、黃智雯飾莊芷若、劉佩玥飾貝貝娜、C君飾風獅爺、鄧佩儀飾施萊斯、麥凱程飾施勞斯、韋家雄飾嘟嘟Sir

《降魔的2.0》上集講到，巧兒父母出事，有網民直認執行私刑，馬季聯想到魔再次現身，推斷此人就是展明。展明的魔力大大提升，偉豪不敵，馬季不禁懷疑展明的真正身分。佩玲的怨念讓「大話魔」比利有機可乘，馬季擔心芷若成為下一個復仇目標。芷若不想馬季獨自面對魔，馬季終對芷若坦白，還讓她認識靈界朋友，二人並肩走上降魔之路。偉豪提議以芷若做餌，馬季、偉豪及後合力對付展明，並勸佩玲放低執念。佩玲再受刺激，將所有怨恨發洩於馬季身上。

郭展明好勁！（《降魔的2.0》截圖）

即睇上集《降魔的2.0》精彩畫面：

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以下內容有《降魔的2.0》第四集劇透，逃生門在此：

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《降魔的2.0》下集內容，馬季突遭施襲，陷入昏迷。風獅爺突然在芷若眼前現身，勸她切勿再干涉靈界之事。處於離魂狀態的馬季，一直迷失於幻境之中，並先後重遇其生命中最重要的人，還有被他消滅的魔……馬季背負殺死展明的罪孽，一心只想求死贖罪，性命危在旦夕。另邊廂，偉豪往找比利決戰，威逼他放過馬季；貝娜求助風獅爺襄助卻不果。芷若默默守候在馬季身邊，其潛藏的鬼域記憶亦被喚醒。

小馬死咗？（《降魔的2.0》截圖）

即睇下集《降魔的2.0》精彩內容：

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