【Hollywood】淫賤經理人帶起50年代猛男熱　逼男星作不道德交易

由《Glee》及《The Politician》的兩位創作人聯手打造的新劇《Hollywood》（荷里活）已強勢登陸Netflix，劇集以華麗的場景及夢幻的世界來道出令人紙醉金迷的荷里活戰後全盛時期。除了向荷里活產業致敬，記載演員令人佩服的努力，更真實地記錄了荷里活鮮為人知黑暗的一面，絕對值得一看。

故事背景設定在1940年代，剛剛在第二次世界大戰後荷里活的面貌。先從身無分文的俊俏退役軍人務求闖進荷里活，為了生活和得到試鏡機會而出賣肉體當男妓。再到擁有亞洲血統的熱血導演、同志黑人編劇、演技精湛但因膚色得不到機會的黑人女演員等，為成為大演員而奮力，可惜處於仍然封閉及資本主義父權制度主導下的荷里活，再怎樣努力都只是大家眼中的「籮底橙」。而在這拋低尊嚴的追夢過程中，各人需要面對圈中的潛規則、種族歧視等荒唐行為。

活躍於40至60年代的荷里活金牌經理人Henry Wilson（Jim Parsons飾）終於在第二集亮相，他成功打造出多位縱橫荷里活的男星，包括Rock Hudson、Guy Madison、Tab Hunter、Robert Wagner及Troy Donahue等，更帶起了50年代流行的「猛男文化」（Beefcake culture）。而在眾男星中最成功的一定是Rock Hudson，Wilson成功將他由鄉村貨車佬，打造成荷里活最炙手可熱的男星。Wilson是當時荷里活出名的男同志，他先將看中的想成為演員的小鮮肉收為旗下男星，為了讓對方聽命於自己而設下多條規定，然後再一步步威脅對方進行性交易，如果服侍得Wilson好，就會得到演出機會。

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Wilson首次看到Hudson後便決定將他打造成一代巨星，不過首次見面就要求Hudson讓自己為他口交，借權力與小鮮肉發生性行為。在Richard Barrios在2003年出版的書籍《Screened Out: Playing Gay in Hollywood》中，他記錄了Wilson對於包裝名星非常在行，更而令50年代所有人都為猛男而瘋狂。雖然Wilson是男同志，但仍有大批想成為演員的男士願意跟Wilson進行交易來換取出鏡機會，去到後期他亦因而在荷里活聲名狼藉。據知去到60年代，有大批明星因為不想被大眾歸為Wilson的「同類」而遠離他，最後他因為接受不了自己事業受挫而染上毒癮、酗酒及患上妄想症，最後因肝硬化離世，終年67歲。