【Westworld】羅素相隔10年再拍美劇　凍齡40年型過細佬王敏德

近年歐美演藝圈都積極打入亞洲市場,加上為了擴大觀眾群而開始起用更多的華裔演員。吳彥祖早幾年已成功打入美劇市場在《荒原》(Into the Badlands)擔正後,馮德倫再以導演身份拍攝Netflix劇集《五行刺客》(Wu Assassins),而黃秋生都有份拍攝英劇《Strangers》。繼Netflix新推出的青春電影《The Half of It》中有「常威」鄒兆龍驚喜亮相,HBO神劇《西部世界》(Westworld)竟然見到王敏德哥哥羅素(王盛德),更跟「女武神」Tessa Thompson有大量對手戲!

《Westworld》被劇迷譽為神劇,劇情燒腦之餘,更帶出人工智能與人類的關係。(劇集海報)

羅素在劇中飾演Brompton,是擁有西部樂園的公司Delos的高層,是Delos執行董事Charlotte(Tessa Thompson飾)最信任的下屬。羅素在劇中戲份絕對不少,更跟Charlotte大量對手戲,可惜最後在第7集被槍殺。現年57歲的羅素雖然在劇中有白髮,但仍然帥氣十足,相貌亦跟年輕時差不多,完全沒有走樣。穿上貼身剪裁的西裝,清楚看到其身材亦Keep得非常好,絕對型過不少年輕演員。有不少劇迷看到羅素亮相,都不禁留言大讚他型過「三哥」苗僑偉以及細佬王敏德。

其實羅素從小學舞,並精通中國功夫及跆拳道,於80年代初憑拍攝MV在美國出道。回流香港後,在1985年踏入香港電影圈,參演的首部電影《歌舞昇平》已經夥拍多位前輩,包括黃霑、梅艷芳、喬宏等人。當時羅素憑俊俏的外表及高大健碩的身材而火速走紅,在80年代紅極一時。之後羅素再回美國發展,拍攝電影《喜福會》(The Joy Luck Club,1993)而打響名堂。

羅素年輕時期的靚仔相:

羅素主要在美國影圈發展,在2000年拍攝過由李連杰主演的《致命英雄》(Romeo Must Die),其後再於2003年再跟李連杰及楊紫瓊一同參演《盜墓迷城3》(The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor),今次是羅素繼2010年參演美劇《Nikita》後再亮相。另外,羅素與張天愛在2003年的婚事最令人記得,可惜婚姻維持了9年便結束,而去年張天愛接受電台訪問時曾表示仍愛羅素,更表示不會再婚。