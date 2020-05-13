羅志祥《娛樂百分百》大力推女星兼插男星屁股　疑似性騷擾惹爭議

羅志祥（小豬）上月底被前女友周揚青指控私生活極不檢點，不但多次進行「多人運動」，兼且還出軌偷食「蝴蝶姐姐」愷樂，多年所建立的形象和事業隨時一鋪清袋。雖然小豬和愷樂共同主持的《娛樂百分百》製作組未有表示要換走兩人，而他們共同錄影好的集數亦依然如期播出。不過，周一（11日）播出的《二年八班開學了》單元卻因為小豬玩遊戲時過份的姿態動作引起不尊重女性的爭議，該片段現時已在YouTube下架。

嘉賓覺得小豬好狼死。（《娛樂百分百》影片截圖）

在該單元中，兩隊嘉賓分別戴上眼罩蒙眼捉人，小豬為了躲避捉人隊伍，大力從後用雙手捉着李懿的手臂作擋箭牌，混亂中李懿更和前方的采子連環跌在地上。之後小豬繼續窮追不捨，捉着李懿將她用力推出去，結果令蒙上眼的陳零九用雙手直接摸到李懿的大腿，李懿的胸部更直接撞在陳零九身上。事後李懿抱怨指小豬捉到自己好痛，而采子甚至憤怒指着小豬問：「你是不是拉我的內褲？」

小豬大力從後用雙手捉着李懿的手臂作擋箭牌，結果令蒙上眼的陳零九用雙手直接摸到李懿的大腿，胸部亦撞在對方身上。（《娛樂百分百》影片截圖）

網民認為小豬對待李懿的行為實在太過火，畫面既低俗又不雅。（《娛樂百分百》影片截圖）

當小豬蒙眼捉人時，更像失了控一樣捉着陳零九，然後用手指大力插進對方的屁股，令對方不得不求饒。雖然望落甚有綜藝效果，不過自醜聞爆出後，網民不再有相同的看法，只覺得小豬對待李懿的行為實在太過火，甚至認為畫面低俗和不雅，亦欠對女性的尊重：「下流當有趣！」、「可以不要拿女生做這種效果和玩笑嗎？」、「男藝人就不用被尊重嗎？」、「這算職場性騷擾了」。

小豬用手指大力插進陳零九的屁股。（《娛樂百分百》影片截圖）

另外，周揚青狠撇拍拖9年的小豬回復單身後，雖然如常在社交網站分享美照，亦不時鼓勵女生們要堅強，日子看似過得非常不錯，未受情傷影響。不過，周揚青菜微博公開自己的體重，竟突然由48KG暴瘦跌至44.6KG，她甚至自嘲：「為什麼我瘦了，還沒有漂亮的馬甲線呢？」雖然有網民表示羨慕她的纖瘦身形，但她表示希望能增磅：「我這體重不健康，太瘦了我不喜歡，這幾天要努力吃到46-47（公斤）。」

周揚青由48KG暴瘦跌至44.6KG。（微博：@周揚青）

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