【夫妻的世界．劇透】韓素希執包袱走　與金喜愛一同拋棄朴海俊？

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》將於明天（15日）播出第15集，劇集正式進入結局篇。上集14集講到，金喜愛被兒子討厭，覺得對世上已無可留戀的她試圖跳海自殺，幸好李茂生及時救起她。醒來後的金喜愛聯絡兒子並立即趕到朴海俊家，又再與韓素希展開火藥味濃的對話。

上集講到，由於金喜愛和朴海俊的兒子全真㥠已搬到爸爸及小三的家，亦表明對金喜愛的厭惡，讓一直所有事都以兒子為先的金喜愛一時想不開，辭去醫院的工作，走到海邊並試圖自殺。李茂生拯救她後，她第一時間聯絡兒子，看到一眾媽媽觀眾非常心酸。恰巧此時一直對全真㥠友善的韓素希，始終忍不住向他大發火，於是金喜愛二話不說就到朴海俊家接走兒子。見到韓素希多次阻撓，她忍不住說出與朴海俊上床的事實，再次與小三展開火藥味場面。

韓素希對朴海俊心淡，最終執包袱離開？（黃Viu煲劇平台截圖）

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第15集的預告中見到，金喜愛與兒子終於打算一同離開高山，可是這時朴海俊又突然作出奇怪的行為。另一邊韓素希與朴海俊的感情破裂，就連韓素希父親也出面表示失望，要帶女兒離開，朴海俊拍着家門大哭。預告中，金喜愛說了一句「慎重想想，這或許是你也能擺脫的最後機會…」，未知這句說話是否作為對韓素希的忠告呢？想知道最後兩個女人是否同時離開朴海俊，劇迷必定要緊貼明晚《黃Viu煲劇平台》的播出。

金喜愛的一句究竟是否對韓素希的忠告呢？（黃Viu煲劇平台截圖）

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