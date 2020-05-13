【金都】鄧麗欣未有結婚計劃　直言好耐冇見男友王子：都幾個月

鄧麗欣（Stephy）、林二汶及導演黃綺琳今日（13/5）到商台宣傳電影《金都》及同名主題曲，Stephy指已有幾年時間沒有出新歌，今次可以唱到由二汶作曲、導演填詞的主題曲覺得非常完滿。

Stephy、林二汶及導演黃綺琳到商台宣傳電影《金都》及同名主題曲。（葉志明攝）

歌曲《金都》以Ukulele作為基調，非常考驗歌手說故事的能力和唱功，整首歌的感覺、曲風都很林二汶風格，但她竟指不懂如何演繹：「寫完都唔知點算好，嗰陣寫好擺咗喺度，我以為係倉底嘢。我自己唔知點唱，但原來當佢變成電影故事，故事性就好強，Stephy就演繹到歌詞嘅感覺。」Stephy說錄音過程非常順利，更創下最快錄起一首歌的記錄：「好快，半個鐘。」

Stephy已有幾年時間沒有出新歌。（葉志明攝）

Stephy已有5年時間沒有推出新歌，樂迷都十分期待新作品和演唱會，她則說一切隨緣：「暫時電影行先，會向電影或者電視劇嘅主題曲方向行。唔強求，好多fans問我幾時開演唱會，我都話快㗎喇，10年喇。」電影《金都》以及歌曲MV都是以結婚為題，Stephy說未有因此而有結婚計劃：「唔會因為工作影響自己想法，結婚方面就隨緣。（幾耐冇見過男朋友？）封關之後，都幾個月。」

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林二汶憑《金都》一曲在金像獎奪得「最佳原創電影音樂」獎，而好拍擋盧凱彤有份作曲、填詞的歌曲《Fly》，亦贏得「最佳原創電影歌曲」獎，以另一方式在舞台重聚對二汶來說特別有意義，她說：「我哋無論用咩方式都係一齊，唔同形式嘅存在都係一齊，恭喜盧凱彤拎到最佳電影原創歌！」