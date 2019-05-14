【極限挑戰5】新成員登場疑抄襲《Running Man》　吊臂貨櫃抄到足

人氣節目《極限挑戰》日前推出第五季，原本固定成員黃渤、孫紅雷、黃磊離開節目，並新加入迪麗熱巴、岳云鵬和雷佳音三位新成員，連前四季的總導演亦換了人。在12日播出的第一集中，新成員的登場方式卻被指與韓國綜藝節目《Running Man》非常相似，被網民炮轟簡直創意零分。

《極限挑戰》日前以新班底推出第五季。（《極限挑戰5》微博：@东方卫视极限挑战）

在《極限挑戰5》於周日播出的第一集中，三位新成員被關在貨櫃裏，並被節目組用吊臂吊到12米高的半空中。如果想重回地面，三位新成員就要選擇自己從高空游繩下降，抑或由舊有班底成員捱鮮忌廉的「愛的泡泡」，逐次將貨櫃下降3米。

（微博圖片）

然而，這段歡迎新成員的橋段似乎似曾相識，其實正正就是《Running Man》於2017年4月16日第346集中一眾Running Man成員歡迎梁世燦和全昭旻時的場面一模一樣。兩者都是在海邊拍攝，並且同樣動用了吊臂和貨櫃，無論是登場的設定，抑或遊戲環節，都是相當相似。如果要細分箇中分別，就是《Running Man》的貨櫃上升至15米，而《極限挑戰5》則只將貨櫃上升至12米；另外《Running Man》是接受水砲彈，《極限挑戰5》則捱鮮忌廉砲彈。最不同之處就是，《Running Man》的貨櫃是白色的，而《極限挑戰5》用的是紅色貨櫃！

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《極限挑戰》開播時已經被指抄襲韓國另一綜藝《無限挑戰》，惟這個長壽綜藝已經於去年3月停播，網民因此嘲笑節目組冇得再炒：「《無限挑戰》停播了，改抄別的了！」其實內地節目的抄襲問題雖然已經不再是什麼新鮮事，不過如果連節目內的細節位都完全照抄的話，不費吹灰之力就將他人的努力納入自己功勞，與無恥之徒無疑。