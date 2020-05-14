幼兒園老師帶學生應援王俊凱　涉行為不妥內地教育局介入

內地男團TFBOYS的隊長王俊凱外表出眾，演而優則唱的他擁有許多粉絲追捧，目前微博粉絲人數更超過7000萬人關注，人氣可以話相當高企。但近日因為一名任職於河南商丘夏邑縣幼兒園的老師，被指帶學生作出應援，此行為被認為不妥當引起關注，目前當地教育局正介入調查當中。

王俊凱擁有許多姐姐級粉絲。（視覺中國）

據網上流傳出一段影片中可見，該老師帶了一班小朋友去操場上課，在同小朋友互動的時候這一位老師就大聲地向小朋友發問：「佳佳老師男朋友是誰」，而小朋友二話不說齊聲道：「王俊凱」，另外還問道：「誰最帥呀誰最帥」，小朋友均回答：「王俊凱呀王俊凱」，不禁令人覺得該名老師是在帶領小朋友進行為偶像應援活動，事關這一些小朋友在如此年幼的年紀中，有會如何一致性知道王俊凱是誰呢？所以該名老師目前就遭到當地教育局介入，作進一步調查當中。

該名老師在操場同小朋友互動。（影視娛樂圈微博圖片）

而該名老師亦從不掩飾自己喜愛王俊凱一事，更在微博留言道：「我從來不掩飾我喜歡王俊凱這回事，這不算帶着孩子應援吧！我們幼兒園曬太陽聊天啊！」雖則如此但似乎引起許多人不滿，認為不應該在校園出現這一些現象，而這一些風氣亦需要整頓，相關部門亦發聲表明不能讓學生成為追星應援的工具。