丫頭詹子晴唯美婚紗相勁誘人　Deep V馬甲大曬若隱若現好身材

台灣前黑澀會美眉成員丫頭（詹子晴）和警政署前署長王卓鈞之子王惟立(William)情牽9年，中間曾一度分手，後來靠著王惟立鍥而不捨的重新追求，兩人於前年復合，並且在上個月求婚成功，丫頭也多了準人妻身分，兩人甜蜜婚紗照也首度曝光。

丫頭詹子晴與男朋友多年感情終修成正果，近日積極修身Keep住好狀態籌備婚禮：

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丫頭對於自己的婚姻大事非常有主見，在被求婚之前與準老公即有結婚共識，當時便找上LinLi Boutique林莉婚紗，一眼即相中林莉老師的高訂天使白紗。使用頂級布料，禮服華麗卻輕盈，要價30萬台幣的天使白紗，也讓她忍不住尖叫，這應該是人生迄今穿過最貴的衣服。

此次婚紗拍攝，特別請來林志玲御用攝影師黃天仁操刀，拍攝足跡遍及整個北台灣。除了30萬台幣高訂白紗，ㄚ頭第二套在陽明山拍攝的粉色刺繡禮服充滿浪漫童話感，符合她的甜美氣質，在黑森林中拍攝，彷若精靈下凡。上身卡肩深V馬甲設計，更襯托出她的隱乳好身材，她直呼「只有拍婚紗才有這樣的尺度！」。拍攝到一半，丫頭甚至穿著禮服在路邊協助指引車輛交通，反倒是準老公William時刻提醒丫頭小心安全，注意禮服，對丫頭的呵護之情展露無遺。

而因為準老公在國外念書，特別想念台灣小吃，夜市也是倆人常常約會的地方，充滿交往時期的回憶，因此這次特別選在熙來攘往的饒河夜市拍攝婚紗美照。丫頭以全黑禮服現身夜市，William則身著黑西裝白襯衫搭配，在人來人往的景點拍攝，不少路人大聲送上恭喜，兩人也開心笑納。

丫頭甜蜜表示：「雖然我總愛戲稱他是『臭臉王』，但他其實非常可愛又活潑，他今天真的超棒的！」長達15小時的拍攝，丫頭始終不喊累，William也充滿耐心的配合所有動作指引，更在拍攝最後，面對攝影機錄下長達10分鐘的告白，而這段內容是背著丫頭錄下的私密告白，丫頭完全不知道William有所準備，這段告白將會留到婚禮當下才揭曉。

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