黑澀會棒棒堂合體出鏡　31歲丫頭身形再成話題：盡量說我胖沒關係

台灣綜藝節目《我愛黑澀會》和《模範棒棒堂》出身的黑澀會美眉成員大牙、丫頭、彤彤和甯兒（舊名：筱婕），以及棒棒堂成員小煜、阿緯和威廉於上週六（14日）出演小鬼（黃鴻升）和吳宗憲主持的《綜藝玩很大》「黑棒經典賽」特輯，七人分成兩隊玩遊戲火花四起，勾起大批觀眾當年的青春回憶。然而，丫頭（詹子晴）卻被批評身形比以前發福不少，意外成為話題。

大牙、丫頭、彤彤、甯兒（舊名：筱婕）、小煜、阿緯、威廉與主持人小鬼。（Instagram：@baytongtong）

丫頭的臉蛋相當圓潤。（影片截圖）

丫頭（左二）出演《綜藝玩很大》時身形比以前發福不少。（影片截圖）

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女藝人的臉蛋還是身材的變化都會一一被放大，因此經常都會承受巨大壓力，17歲透過《我愛黑澀會》出道的丫頭現時在演藝圈已經打滾第14個年頭，她在Instagram發文坦言，已經不再介意自己被外界批評肥：「關於女藝人的體重，我都是把胖的地方遮住，還能看的地方露出來，所以說我瘦的不要再害我了，請盡量說我胖沒關係。」

丫頭於17歲時透過《我愛黑澀會》出道。（網上圖片）

丫頭表示大家可以盡量說她胖。（Instagram：@ava112411）

現年31歲的丫頭數年前轉行做老闆娘，她的台式飲品店「不要對我尖叫」現時在台灣、香港和美國共有22間舖，更坐擁兩個物業，絕對是一個成功的女強人。

現年31歲的丫頭是一個成功的女強人。（Instagram：@ava112411）

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