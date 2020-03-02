【理財】黑澀會丫頭9大慳錢術儲錢　不逛街食飯AA制但有招不要學

台灣藝人丫頭（詹子晴）曾是黑澀會美眉的成員，今天31歲的她坐擁兩物業兼22間舖的副業女王，台式飲品店「不要對我尖叫」更已開香港中環及美國西雅圖，但誰會想到眼前風光的她，就算在中學時，每星期也只用16元台幣（約4元港幣）買麵包充飢呢？ 不少粉絲以為她在演藝圈收入豐厚是令她致富的原因，但丫頭卻曾在訪問時表示，她有今天的身家全是靠瘋狂慳錢而得。雖然她有些慳錢技巧很極端，但綜合起來，還是有9大慳錢方法值得一眾曾迷過她的粉絲參考。

+ 4 + 3 + 2

「我數123木頭人，再不表白天就要黑了」，黑澀會美眉的歌是不少香港90後的童年回憶。當年黑澀會美眉風靡一時，不少小學生放學後就衝去扭她們的「yes! card」，而丫頭更是當時是隊中當紅的成員之一。

黑澀會美眉的歌是不少香港90後的童年回憶。 (《黑糖瑪奇朵》劇照)

丫頭自幼與母弟相依為命，三人生活拮据。中學時期生活費不夠用時，她更曾經到便利店問店員借關東煮湯汁和弟弟一起撈麵包吃，而懂事的她知道弟弟食量大，更分弟弟多一點。為分擔媽媽，丫頭加入《我愛黑澀會》節目賺取通告費，沒想到卻成功出道。

澀會解散後，丫頭轉型做主持，雖未至像團員鬼鬼般爆紅，但在圈中仍是薄有名氣，而且就算演藝圈收入不穩定，她也憑著超強慳錢力成功於23歲儲到第一桶金100萬元台幣（約25萬8千元港幣）！精打細算的她隨即發展包括開餐酒館、燒肉店、台式飲品店等6項副業，月入多達6位數，在台灣來說十分不錯。而孝順的她，在28歲先買下一個單位供媽媽同弟弟住，自己就繼續租屋住。直到30歲，自己也成功置業。

慳錢與收入多少無關

讀者可能會想，藝人收入較普通人多，置業、做老闆不是難事。但丫頭卻分享身邊有朋友收入高，卻依然儲不到錢。識得慳錢才是致富之道！她發明的超級慳錢方法很有用，一起看看！

丫頭慳錢的9大方法 (按圖放大）

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1.從不逛街

丫頭確定要購物時才會到商店，買完想買的物品就會即刻離開，從不會閒逛。丫頭笑指：「這樣店家就不會有賺我錢的機會！」

2. 取消追蹤名牌的fb及ig

丫頭發現身邊的朋友購物是因為看見了商品，或者追蹤了名牌的新品通知。因此丫頭明智地取消關注所有品牌。丫頭：「你不去看，你就不會有物欲。」

3. 一次過入一個月車錢

發跡後，丫頭仍然堅持一個月充值一次優悠卡，每次2000元台幣（約500元港幣），這筆錢更已包括當月交通費及便利店消費，如用多了就要搭11號（行路解決）！

4. 超均真AA制

丫頭指儲到錢要靠厚臉皮，以前她和朋友食飯時會非常均真地攤分費用，食邊樣計邊樣。丫頭：「我以前非常摳，我沒有點前菜跟飲料，就跟朋友說要少付200塊。」

5. 搭的士講價

去到很遠的地方拍攝後，必須搭的士回家時，丫頭以前甚至會同的士司機講價。「例如那個地方要180塊才能到，我就會問司機可不可以120塊載我回去。」

6. 儲錢變興趣

丫頭早在16歲時已在《我愛黑澀會》節目講自己的興趣是賺錢。入行之後儲錢就成為了她更大興趣，她會設立目標，例如儲到5千蚊就會好開心，之後再繼續儲5千，一直儲落去。

7. 限制開銷

時至今日，丫頭身為22間店的老闆娘，平均月入15萬台幣，依然堅持每月用不多於8,000元台幣（約2,100港幣）。丫頭依然堅持從每個月的收入扣起開銷，然後儲蓄，剩下來的錢才是個人花費。

8. 買基金

丫頭18歲開始買政府的基金，從每月定期儲款3000元開始。時至2018年尾，依然每月買4隻基金，每月投入一萬六台幣。

9. 開台式飲品店慳飲品錢

開舖為了慳錢，這個邏輯非常創新。丫頭指只會做自己熟悉的副業，而做副業的原因又是為了慳錢。「 我每天都要喝兩杯手搖飲，為甚麼不自己開？兩杯下來一天就省了兩百！」同樣地，開餐酒館後，丫頭每天都到舖頭食飯，又慳了食飯錢！

有些慳錢原則就太極端了…

丫頭成為了創業女王後依然節儉，但無須好像以往慳得誇張。她以前有4個慳錢原則令人哭笑不得，有些甚至不建議大家去學習或參考呢！

丫頭往日慳錢的4大原則（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

1. 書櫃代替衣櫃

丫頭曾用書櫃代替衣櫃。搬家時，她發現有門的衣櫃比起無門的書櫃貴很多。靈機一觸，她就買了書櫃當衣櫃，同時收集朋友不要的書櫃來用。

2. 搵朋友幫手

收集衣櫃之外，丫頭亦會在朋友搬屋時收集朋友不要的傢私。「這樣我就可以換新的傢具，都不用花錢。」同時，為了慳裝修錢，丫頭邀請畫畫高超的朋友來畫家裡的牆，朋友開心，自己又可以免費裝飾屋企。

丫頭曾用書櫃代替衣櫃。(《夢想街之全能事務所》截圖)

3. 節省資源

丫頭曾經誇張到，有4年時間會煲抽濕機抽出來的水來飲，也會去兩次廁所才沖一次水，以慳水費；她以前亦只會開房間裡的燈，以慳電費，又曾試過把頭髮牙線，節省買衛生用品的支出。不過抽濕機抽出來的水其實是很骯髒，上廁所不立即沖廁及用頭髮剔牙也很不衛生，大家還是不要學她好了…

4. 優惠價買必需品

早在16歲時，丫頭就在節目上展示自己的優惠劵冊。她收集一大堆優惠卷，在購買必需品時就可以再慳一筆！

小確幸迷思？

不少年輕人聲言儲錢很難，慳錢更難，其實，某程度上是因為大家太在意於追求眼前的小確幸，忽略了長遠理財的重要性。特別是當工作辛苦，收入卻不高，可儲蓄額更低的情況下，大家便更傾向花錢慰勞自己。

「見唔到將來，不如享受現在」是想儲蓄的年輕人要克服的陷阱，但丫頭卻是一個例子告訴大家，就算當下的狀況有多限制，只要自己肯付出肯堅持，將來的天空也會有晴朗的一天。

資料來源：單身行不行，夢想街之全能事務所

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