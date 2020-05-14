【慾罷不能】同Francesca結婚係做戲？　Harry被指騙財渣男後潛水

Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）上架一個多月熱潮仍未減退，而14位參賽者在參與節目後的去向及感情生活都成為網民討論的話題。當中以情侶Francesca Farago和Harry Jowsey最受大家關注，事關Harry在日前播出的特輯《Extra Hot: The Reunion》中，拿着戒指糖向女方求婚。雖然有大批粉絲都為兩人送上祝福，可惜有不少人卻指兩人的婚姻只是戲一場。

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繼早前被爆出Harry跟Francesca在拍攝完節目後交往幾個月後分手，而男方更在分手後跟另一參賽者Madison Wyborny低調拍拖兼同居。不過兩人的戀情卻因為Harry被捉到跟其他女生調情而最終分手收場，更取消了去年尾出發的旅行。去到真人騷在Netflix上架後，Harry才跟Francesca復合，然後就隨即結婚，很難令人相信Harry會是粉絲所認為的深情男。

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另外「渣男」Harry Jowsey在參與《Too Hot to Handle》之前已經參加過紐西蘭真人騷《Heartbreak Island》，在該節目的官方網站Harry表示自己跟女生交往的次數很少，在愛情方面是個「可憐蟲」。他在拍攝完這個節目後創立幾個時裝品牌，還跟朋友開授網絡創業課程，更宣稱不成功不收費。可惜最近就有報名參與創業課程的客戶指責Harry態度惡劣，亂收費後竟然立即潛水。事件被揭發後Harry沒有就此回應，不過他跟Francesca的負面新聞似乎愈揭愈多。