TVB逢周六黃金時段重播陳年演唱會　60歲老牌歌手排住隊要你聽

近年引起懷舊風潮，人人都渴望能夠於晃眼間體驗穿越時空的能力，回到十年前的美好時光。就好像今年的人氣台劇《想見你》中，伍佰於1996年推出的《Last Dance》竟被用來穿插全劇之餘更意外爆紅，不少劇迷都表示很想去伍佰演唱會一起「閉起眼睛」，可見老牌歌手依然非常之受年輕人歡迎。無綫（TVB）現時就為大家提供這個穿越時空的機會，除了於深宵時段重播舊時熱播劇集之外，亦經常於周末時段重播綜藝節目，甚至在星期六的黃金檔期播放多個陳年演唱會，翹起雙腳就能不費吹灰之力回到過去。

TVB將於逢周六黃金時段重播多個陳年演唱會。（myTVsuper）

雖然TVB外事部於二月底曾表示《呂方好情歌演唱會》將會是最後一個重播的演唱會，不過可能TVB見到陳年演唱會竟然意外地有market而決定「今天的我打倒昨天的我」，繼續再接再厲將多個香港老牌歌手的演唱會放在翡翠台接下來三個月的星期六晚上八點半時段，更能同時幫公司減低製作成本。單單在對上兩個星期六，翡翠台分別播出《呂珊 X 管弦樂演唱會》和《張偉文唱好唱好演唱會》已經足以繞樑三日。既然大家聽老歌聽得如此高興，TVB就決定在接連多個星期六繼續翻兜，讓觀眾無間斷地免費欣賞多個再也看不到的陳年演唱會，而且當中大部分都是年屆60的老牌歌手，包括雷安娜、方伊琪、柳影虹、朱咪咪、陳浩德、夏韶聲、尹光和去年逝世的鄭錦昌，至於年輕人相對更為熟悉的年輕歌手則有鄭融和關心妍，真的看見整個名單都令人興奮莫名。

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值得一提的是，當中有不少演唱會都已經有十多年歷史，依時間順序分別有2007年的《夏韶聲[諳] Live Concert》、2008年的《朱咪咪"咪"玩野2008演唱會》及《尹光好過癮演唱會》、2009年的《一柳柔情有影虹演唱會》、2010年的《彩雲再現雷安娜演唱會》、2011年的《陳方開心友情對唱演唱會》、2013年的《鄭錦昌金曲輝煌半世紀經典演唱會》和《鄭融Like Like 18 演唱會》，以及2014年的《關心妍“說”演唱會》。

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