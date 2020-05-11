【The King：永遠的君主】收視再創新低　太多植入式廣告成死因？

由《鬼怪》編劇的金銀淑執筆、李敏鎬及金高銀主演的韓劇《The King：永遠的君主》（下稱：《The King》）雖然開播前備受期待，第二集收視曾衝破11%，不過之後卻後勁不繼，收視回落之餘，上周六（9日）播出的第八集更跌至全劇最低收視，上半部只有6.1%，遠遠低於同時段播出的《夫妻的世界》。

《The King：永遠的君主》迎來全劇最低收視。（劇照）

《The King》雖然擁有龐大製作團隊和主角陣容，而且亦投放不少資源，單單是男主角李敏鎬的豪華皇宮已經耗資300多億韓元（約1.9億港元）搭建，而女主角金高銀和女配角鄭恩彩在劇中的服飾更全部都價值不菲，隨便挑一件都要幾千幾萬港元，可見劇集絕對算得上是大製作。然而，劇集卻有變成「品牌大晒冷」的趨勢，最新一集更加插入大量植入式廣告，泡菜、咖啡、唇膏等等應有盡有，編劇甚至加插適當的對白詳細介紹相應商品，猶如把無數個廣告串在一起一樣，不知道的話還以為自己在看TVB的《愛．回家》。

《The King：永遠的君主》有很多植入式廣告。（影片截圖）

《愛．回家之開心速遞》有不少植入式廣告。（網上圖片）

上星期播出的第七、八集裏，男女主角瘋狂到一間人氣炸雞品牌店舖食炸雞之外，更經常去同一間cafe談心，原來該場地是台式飲品「鹿角巷」的店舖，被安排成女主角好友所經營的cafe，甚至給鹿角巷的logo一個大特寫，以及教大家飲黑糖珍奶的飲法：「請直接先吸一口，感受完它的甜味後再攪拌。」

編劇甚至加插適當的對白詳細介紹相應商品。（《The King》影片截圖）

男女主角李敏鎬及金高銀經常去同一間cafe談心，原來該場地是台式飲品「鹿角巷」的店舖，被安排成女主角好友所經營的cafe，甚至給鹿角巷的logo一個大特寫。（《The King》影片截圖）

除了台式飲品，樽裝咖啡亦有廣告。李敏鎬一手拿起咖啡試味，一邊對着電話另一邊的金高銀講：「跟皇室的咖啡味道一模一樣，入口時風味十足，尾韻很爽口，這裏的市面上居然買得到！」這句對白難道不是太刻意了嗎？

《The King》有變成「品牌大晒冷」的趨勢，最新一集更加插入大量植入式廣告，泡菜、咖啡、唇膏等等應有盡有，引來觀眾反感。（《The King》影片截圖）

除了食物和飲品，還有一系列化妝品及美容產品的植入式廣告，過份的出場次數引起觀眾不滿：「還以為是電視購物平台」、「一集聽說要25億韓元（約1600萬港元），這麼多的製作費，多下廣告也可能是不得已的吧」、「實在是真的太誇張了」。

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