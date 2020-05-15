Kylie Jenner兩歲女Stormi抵抗零食誘惑　可愛反應吸4700萬人觀看

現年22歲的美國真人騷女星Kylie Jenner在2018年誕下囡囡Stormi，當時她在IG上載了一張被初生女兒Stormi握着手指的照片，瞬即獲得超過1300萬人Like，創下紀錄！集萬千寵愛在一身的Stormi，也在萬眾矚目中一天天長大，日前Kylie在IG Post出一段囡囡挑戰朱古力誘惑的影片，Stormi超可愛的反應融化一眾網民，在短短一日就已經吸引4700萬人觀看！

Kylie Jenner近期留在價值近3億港元的洛杉磯新屋。（IG@kyliejenner）

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片中Kylie為Stormi準備了一碗朱古力豆放在她的面前，之後告訴她要等媽咪去完廁所回來才能吃，並用鏡頭記錄低囡囡在這期間的舉動。在Kylie離開後，Stormi面對眼前的零食誘惑一度想伸手偷吃，不過她及時克制自己，更不斷細細聲同自己講：「Patience！Patience！（耐心）」看到Kylie回來後開心到跳起，這段影片在短短一日內就吸引超過4700萬人觀看，大家都狂讚Stormi表現又乖又可愛，更大讚Kylie教女教得好！

Stormi面對眼前的零食誘惑一度想伸手偷吃，不過她及時克制自己，更不斷細細聲同自己講：「Patience！Patience！」（影片截圖）

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身家超過10億美元的Kylie連續兩年成為全球最年輕的億萬富豪，視囡囡為掌上明珠的她每年都斥巨資為Stormi舉辦超級盛大的生日Party，不但豪花10萬美元建造了一個以Stormi為主題的樂園，年紀細細的Stormi更擁有Chanel、Hermès、Louis Vuitton等名牌手袋，過着富豪般的生活，一出世就贏在起跑線！

Kylie每年都斥巨資為Stormi舉辦超級盛大的生日Party。（IG/@kyliejenner）

掌上明珠！（IG/@kyliejenner）