迪麗熱巴新劇定檔5.19　慘遭廣電改劇名引網友吐槽：好老土！

迪麗熱巴去年零套影視作品推出，參加了不少綜藝節目，人氣更一度被另一位90後小花楊紫蓋過。不過，今年她強勢回歸小熒幕，除了早前剛剛播完的電視劇《三生三世枕上書》之外，與黃景瑜合作的新劇《愛情高級定制》也於日前定檔，下星期與大家見面。

《愛情高級定制》主要講述時裝設計師周放（迪麗熱巴飾）與商界大佬宋凜（黃景瑜飾）由最初的勢不兩立到後來的互相扶持，在過程中相知相愛，最後事業、愛情雙豐收的故事。劇集將於5月19日夜晚8點開始，於內地湖南衛視首播，愛奇藝、優酷、騰訊視頻同步播出。

熱巴終於再有新劇推出。（微博@電視劇幸福觸手可及）

然而，不知道什麼緣故，劇名被廣電總局更改為《幸福，觸手可及！》，引來眾多網友吐槽：「好土」、「改名改得好low」、「越改越土」等。雖然這個名字的確會令觀眾對劇集有些卻步，但在釋出的預告片中可以看出，男、女主角的着裝都比較fashion且多樣化，黃景瑜西裝骨骨，頗有霸道總裁feel；而熱巴以一頭長捲髮配搭紅唇，氣場強勁幹練又美艷，兩位鬥氣冤家之間擦出不少火花，加之劇中都是採用原聲，網友同粉絲都很期待他們的演出。

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