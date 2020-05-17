盤點四位一劇爆紅無後勁女星　為何只有迪麗熱巴撐得住？

近年不少90後女星因為一部劇而紅遍大江南北，劇集更被安排在香港播出大受歡迎，令她們成為不少香港人心中的新一代女神代表。可是她們似乎沒有好好把握機會，搞到後勁不繼人氣大跌，沒有話題度令觀眾就快忘記，她們就是吳謹言﹑李一桐﹑陳鈺琪﹑孟子義同沈月，按照目前這一個情況她們演藝事業將大受考驗。

2017年內地推出新版《射鵰英雄傳》，在劇中飾演黃蓉的李一桐有極好表現，出眾的外表加上好演技令她有「最美黃蓉」之稱。之後劇集被安排在TVB播出亦令她一夜之間爆紅，成為不少港男心中女神代表。

可是在《射鵰英雄傳》之後她似乎只是曇花一現而後勁不繼，因為之後推出的劇集《媚者無疆》﹑《海棠經雨胭脂透》﹑《劍王朝》等收視平平，影響力沒有《射鵰英雄傳》來得如此火紅。而且這些年與她合作的均是流量小生，就好似鄧倫﹑李現，可是她仍然紅不起，更被網友嘲笑：「帶誰不火系列，一言難盡啊！」而她亦針對網友這一些評論作出回應：「我體寒」，自嘲式回應相當高情商。

李一桐自《射鵰英雄傳》後人氣似乎下滑。（視覺中國﹑《射鵰英雄傳》微博圖片）

除了她之外，在《射鵰英雄傳》中出演穆念慈的孟子義當年都是大家討論的焦點。因為外貌甜美關係使她被網友獲封為「史上最美穆念慈」。在此劇集之後孟子義的人氣比李一桐更差勁，所推出的作品《何所冬暖，何所夏涼》﹑《內衣先生》﹑《那抹屬於我的星光》等均沒有話題度，劇集卡士更比起李一桐差。而在去年播出的《陳情令》雖然大紅大紫，但仍然沒有令她再次走紅，大家的焦點反而集中在肖戰﹑王一博身上，而她看似只是一位過客而已。

孟子義似乎已經令人忘記了。（陳順禎攝﹑孟子義微博圖片）

靠武俠片而一夜爆紅的還有陳鈺琪，去年她所主演的新版《倚天屠龍記》大受歡迎，在TVB播出亦屢獲高收視，擁有精緻五官扮起男裝的她英氣十足，突出了趙敏精明能幹，直率豪爽的個性，令她有「最美趙敏」之稱。之後這一年她再沒有推出任何作品，直到今年初推出古裝劇《兩世歡》，可是收視平平沒有太多話題，更因為男主角于朦朧的機械式演技而令觀眾表明棄劇，人氣似乎大受影響。

陳鈺琪之後推出的作品收視不佳。（視覺中國﹑《倚天屠龍記》微博圖片）

因為古裝劇而爆紅還有吳謹言，2018年推出《延禧攻略》紅遍海內外，幾乎沒有人不認識魏瓔珞這個角色，因為這一部劇集令她受關注在這一年於各大頒獎禮中屢獲不少獎項，就好似《第24屆華鼎獎》奪得《古裝題材電視劇最佳女演員》﹑《愛奇藝尖叫之夜》奪得《年度戲劇人氣藝人》等，可是之後推出的《外灘鐘聲》﹑《你是我的答案》﹑《皓鑭傳》表現平平，更被質疑演技問題添。直到現在她少了話題度，亦好少出現在微博熱搜榜中，人氣不再像從前獲得許多討論。

吳謹言在戲劇上亦似乎沒有太多突破。（視覺中國﹑《延禧攻略》微博圖片）

她們四位靠古裝劇爆紅，可是難以維持高人氣，與起點差不多的迪麗熱巴命運截然不同。迪麗熱巴在2017年因為《三生三世十里桃花》走紅，繼而獲得不少話題度，直到現在她仍然擁有超高人氣，更不時登上熱搜榜，女神地位完全沒有被動搖。而吳謹言﹑陳鈺琪﹑李一桐﹑孟子義最大問題應該出現於曝光率上，即使沒有戲劇作品推出，只要上綜藝節目維持曝光度，觀眾印象一定會加深，而這一點迪麗熱巴做得非常好，幾乎一年有一個綜藝節目在手，例如《奔跑吧》﹑《慢游全世界》﹑《創造營2019》等，令她話題度持續不跌。

而翻看資料得知陳鈺琪﹑李一桐﹑孟子義是極少參加綜藝節目，發展方向不夠全面，在娛樂圈新人層出不窮地湧現時，不增加自己的曝光率人氣就會向下沉。畢竟現時真人騷如此興旺，令觀眾看到不少明星最真實的一面，自然有好多話題度。另外，假若一年內只推出一部劇集，在沒有連續性的戲劇作品推出之下，其實觀眾看畢完之後就會忘記得一乾二淨。

迪麗熱巴現在人氣仍非常高。（視覺中國﹑《三生三世十里桃花》微博圖片）

雖則吳謹言有參加綜藝節目，而人氣未能與迪麗熱巴相比，極可能出現綜藝效果與特色上，畢竟一位明星要突出重圍當然是少不了辨識度與特色。在現在娛樂圈不斷湧現美女的情況下，要突出自己的特色增加觀眾記憶點，無論這一種記憶點是好與壞都好，最起碼令觀眾有印象是非常重要，否則觀眾一定會出現審美疲勞，就好似有網友批評李一桐表示：「這張臉不是女主的臉」﹑「長得沒太大的特色」﹑「感覺沒有那種大火臉」等。而最重要的一點當然是觀眾緣，只要觀眾合眼緣自自然然會令人喜歡，根本不會令人在乎一位明星的長相外型﹑演技等，因為感覺對了就對了，這一點對明星來講是最重要。