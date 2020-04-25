TVB鍾愛播于正製作內地劇集　佘詩曼、李一桐大機會登場搶收視

眾所周知TVB（無綫電視）會不時外購內地劇選擇在黃金時段播出，幾乎一年都有1-2部內地劇播放，收視與口碑亦相當不錯，例如《倚天屠龍記》﹑《延禧攻略》﹑《武則天》等。而最近卻在某網站發現TVB原來還有7部內地劇在手，其中有兩部更是內地金牌監製于正的作品，不禁令人猜測這兩部劇被安排在黃金時段播放的機會相當大，特別是《鬢邊不是海棠紅》，事關女主角是由「視后」佘詩曼出演。

回望今年過去4個月TVB播放過的劇集，TVB只在3月初時安排了內地劇《慶餘年》在黃金時段21:30-22:30播出。在未來8個月之內極可能會播放第二部內地劇，事關單是去年TVB一年內就安排3部內地劇於黃金時段播出，分別是《皓鑭傳》﹑《倚天屠龍記》﹑《鳳弈》，所以由此推測接下來獲安排播放機會最大的莫過於《鬢邊不是海棠紅》。

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于正同TVB關係不錯。（于正微博圖片）

TVB預定播放劇集：

+ 3 + 2

根據某網站資料顯示，在TVB預定播放的內地劇集而看，幾乎都是古裝劇居多，包括《大唐女兒行》﹑《安家》﹑《聽雪樓》﹑《無心法師III》﹑《鬢邊不是海棠紅》﹑《親愛的，熱愛的》同《萌妃駕到》，其中兩部屬內地金牌監製于正作品。根據TVB過去的做法，時裝劇一向都不會被安排在黃金時段播出，所以《親愛的，熱愛的》應獲安排在J2台播放，而其他古裝劇想必有一些獲安排在華語劇台或收費台播放，但于正的兩部作品《鬢邊不是海棠紅》同《大唐女兒行》就比較特別，有機會成為下一部黃金時段播出的劇集。

TVB被指有多套內地劇在手。（《親愛的，熱愛的》﹑《聽雪樓》﹑《無心法師III》微博圖片）

于正同TVB關係良好，過去他的公司已經不斷同TVB有合作，先後播出了《宮鎖連城》﹑《陸貞傳奇》﹑《笑傲江湖》等劇，單是這兩年就已經播放了由他擔任製作的劇集於黃金時段播出，加上在去年第23屆香港影視博覽會中，TVB方面就派出副總經理杜之克與于正簽約達成合作，帶領《大唐女兒行》的男女主角許凱﹑李一桐現身，此舉動已經好明顯TVB非常重視于正的製作。不過《大唐女兒行》在內地亦還沒有正式播出，相信該劇在香港播出的機會不大。

《大唐女兒行》已經同TVB簽了合約合作。（于正微博圖片）

反而另一部劇集《鬢邊不是海棠紅》在香港播出的機會則相當大，事關該劇目前在內地熱播中，加上男女主角是香港觀眾熟悉的黃曉明同佘詩曼，而大家都知道佘詩曼向來是收視保證，2018年的《延禧攻略》就是最佳例子，所以該劇非常有機會在這一年內播出該劇。另一個原因是TVB所拍的自製劇均不會一次過在12個月播放完畢，他們要作出部署挑選好一個適宜的時間去播放，而回望過去的時間TVB通常在4﹑5﹑8月這些淡季，大多都是播放內地劇為主，所以《鬢邊不是海棠紅》播出的機會相當大。

《鬢邊不是海棠紅》看來播出機會相當大。（《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）