29歲李一桐人氣下滑尋求出路　新劇玩「忘年戀」未播引話題

內地女星李一桐因為3年前出演新版《射鵰英雄傳》飾演黃蓉一角而走紅，火速地令她成為新一代女神代表。之後她雖然有陸續推出新作品，而且均是搭擋流量男星出演，可是口碑平平不禁令人覺得她人氣有下滑的跡象。

而資源豐富的她近來就傳6月份播映新劇《愛我就別想太多》，搭擋49歲的男星陳建斌出演情侶，二人足足相差了20歲，被許多網友嘲笑是「叔姪戀」，未播的確是引起話題。而這一種同大叔組CP的劇種李一桐是極少接演的，不禁令人猜測嘗試新劇種尋求突破，為自己挽救人氣。

李一桐因為《射鵰英雄傳》而走紅。（《射鵰英雄傳》微博圖片）

自《射鵰英雄傳》爆紅之後，李一桐所接的戲均清一色都是搭擋時下流量男星出演，包括《海棠經雨胭脂透》（男主角是鄧倫）﹑《鶴唳華亭》（男主角是羅晉）﹑《劍王朝》（男主角是李現）等，可是這一些劇均口碑平平，完全沒有大紅大紫。因此就有網友在李一桐的微博留言嘲諷她：「帶誰不火系列，一言難盡啊！可憐我現哥了。」沒想到李一桐事後親自作出回覆：「我體寒」，可想而知她是知道外界批評的聲音。

李一桐搭擋鄧倫演出，沒有創造出爆紅話題。（《海棠經雨胭脂透》微博圖片）

未知是否為了帶給觀眾新鮮感，李一桐就作出了新嘗試，接演了與陳建斌合作的時裝劇《愛我就別想太多》，二人在劇中將會發展一段相差20歲的愛情。講述億萬身家的李洪海（陳建斌飾）同設計師夏可可（李一桐飾）相識相知的愛情故事，完全就是展現一段忘年戀。正正因為雙方從來沒有嘗試過年齡相差那麼大的CP組合劇種，所以不少網友都好期待似乎有新鮮感。

李一桐同陳建斌相差了20歲。（《愛我就別想太多》微博圖片）

而翻看資料得知，未來內地均有不少電視劇都是走「忘年戀」路線，就好似劉愷威同陳都靈的《這就是生活》﹑言承旭同沈月的《我好喜歡你》﹑阮經天同宋祖兒的《舌尖上的心跳》等，他們的年齡均相差15年以上。所以這一種劇種似乎有好大的發揮，李一桐可否再創話題度這一次相當重要。

李一桐有好資源在手，但一直沒有大紅。（視覺中國）