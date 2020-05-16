梁詠琪新歌MV邀潘燦良合作　恨同對方演舞台劇：想挑戰嚴肅題材

Gigi梁詠琪以「說書人」為大碟概念，即將推出新專輯《PRELUDIO》，繼首支派台作《再見灰姑娘》與第二步曲治癒心靈的《平安夜》之後，來到第三步曲，由Eric Kwok監製、林若寧填詞、Eye Fung作曲的《100層樓的家》，講述兩口子組織家庭，如何做到生活簡單滿足就是美的道理。

「第一次收到《100層樓的家》呢首歌，令我諗起一句經典歌詞『鹹魚白菜也好好味』，呢種舒服、溫暖嘅感覺。當兩人組織家庭，自然想安居樂業，住更高更大嘅屋，但往往越住越離地，忘記了『家』的意義。呢首歌話俾我哋聽，冇忘記兩個人行埋一齊嘅初心，好似歌詞中講『back to one back to one 在一起 足夠好』，簡簡單單已係最好。」Gigi表示。

要為新歌拍MV，Gigi坦言自己絞盡腦汁：「之前拍《再見灰姑娘》MV運用超現實感覺，到《平安夜》就用可愛動畫傳遞溫暖，而《100層樓的家》，就採用舞台劇形式來演繹兩性關係中，由相處到生離死別嘅高低起跌。今次好榮幸，請到潘燦良做故事中嘅男主角，因為一諗到舞台劇，就令我諗起燦良。」

由於MV以劇場形式進行，開拍前導演劉偉恒、Gigi和潘燦良，亦抽空為MV排戲。彩排中，Gigi已感觸落淚；到正式拍攝時，更不斷熱淚盈眶。

「首歌其實好甜蜜溫馨，但導演喺MV尾段加插『生離死別』呢一幕，望著化咗老妝嘅我哋，同燦良坐喺輪椅上同我揮手道別時，就令我諗起，如果有一日，我要同最愛嘅人講再見，究竟我又準備好未呢？」Gigi直言。之後，旁邊的劉偉恒導演插嘴說：「其實我目的係想搞喊你！哈哈！」兩人坦言，今次找來有「劇場王子」之稱的潘燦良演出，有一種如釋重負感覺，因為有他在，令MV無論是走位、燈光、肢體動作，均充滿劇場味道。

Gigi同導演表示，有「劇場王子」之稱的潘燦良演出，有一種如釋重負感覺，因為有他在，令MV無論是走位、燈光、肢體動作，均充滿劇場味道。

獲Gigi與導演大派高帽，潘燦良謙稱自己只是「多事」，目的是一起創作好這個MV，他說：「其實好多謝Gigi邀請我拍MV，記得我哋綵排嘅時候，只係隨便走一走位，Gigi嘅感情已經控制唔住（喊），好快。」此外，Gigi還邀請曾為多個舞台劇擔任導演的潘燦良執導下一個MV，亦期待將來可以和對方同台演出舞台劇。對此，潘燦良表示：「MV真係唔敢，因為鏡頭運用係另一個學問，但我哋可以一齊做舞台劇，只要你肯付出起碼三個月時間，重複又重複背對白、記走位，你有冇問題先？」因為拍MV，搞到戲癮大發的Gigi一口答應：「只要想做，一切都唔係問題，以前做過嘅舞台劇，題材都偏向輕鬆，希望可以有機會做到較嚴肅嘅戲種，挑戰自己。」

戲癮大發的Gigi望與潘燦良合作舞台劇。