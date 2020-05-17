王君馨為老公Daniel開生日派對　親手做忍者龜蛋糕兼獻吻超甜蜜

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王君馨（Grace）和老公Daniel結婚三年多依然猶如熱戀期，經常在社交網站放閃，恩愛無比。Daniel日前為Grace慶祝生日不久，周六晚（16日）又到Grace為Daniel慶祝34歲生日，並請了衛詩（Jill）及一眾好友來到家中開party。Grace更準備了整枱美食，生蠔、A4日本和牛、牛仔骨、牛舌、海膽、刺身等應有盡有，而最矚目的當然就是她自己親手做的忍者龜造型蛋糕，氹得Daniel笑得見牙不見眼。

Grace請了一眾好友來到家中為Daniel慶祝生日，右上為衛詩（Jill）。（Instagram：@gwgurlie86）

Grace準備了整枱美食。（Instagram：@gwgurlie86）

Grace在Instagram大讚Daniel是一個非常體貼而且不求回報的人：「他是一位常常對人好但不需回報的人。他是一位說話好少但係做事多多的人。三年前，他為了我離開了紐約，來到一個陌生嘅地方，沒有什麼朋友。今年他生日，我想讓他知道，他是一位有很多朋友重視、愛錫和珍惜的人。」

Grace親手送上自己做的忍者龜造型蛋糕給Daniel，並一同獻吻。（Instagram：@gwgurlie86）

Grace和Daniel的生日只相差10日。（Instagram：@gwgurlie86）

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