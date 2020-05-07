歐錦棠07年堅打擂台片流出　44歲勇戰年輕高手：嗰陣係我全盛時期

香港首部以空手道為題材的ViuTV電視劇《打天下》自播出以來收視節節上升，其中歐錦棠（棠哥）的演出當然最為亮眼，不但身兼主演，同時亦是監製、編審及動作指導，現實中更是國際空手道「正道塾」的武術顧問。有網民翻出棠哥11年前參加空手道公開賽擊倒外國選手的影片，當年的他已經好打得！

現年57歲的歐錦棠依然非常打得！（陳順禎攝）

網民翻出棠哥10多年前參加空手道公開賽的影片，即使對外籍選手亦取勝。！(YouTube：@u23p)

棠哥向《香港01》記者表示，相比起網民提及的2009年比賽，其實在2007年香港空手道公開賽中奪冠才是自己最引以為傲的經歷，而該時期亦是他的全盛時期：「當年我都已經40幾歲，全部選手都後生過我好多，全部都20幾歲，心理同體能上一定輸蝕好多啦！2007年係我18歲之後隔咗20幾年再參加嘅第一場擂台，所以中間冇累積打比賽嘅經驗，唔夠對手經驗豐富，心理壓力好大。」

棠哥憶述當年正密密拍攝TVB的處境劇《同事三分親》，而且又同時排練舞台劇，再加上自己年紀輸其餘選手一大輪，所以真的「操得很甘」，至少一個星期抽三晚跑步備戰操fit自己：「最大嘅問題係冇護具要硬食，仲要預留好多體力同令自己唔好受傷，因為循環賽對體能要求非常之大，晉級就要馬上迎戰第二個選手，傷咗就真係唔使打！」他表示最深刻印象的是在第一場遇到的選手，論體能、經驗和技術都非常出色，棠哥唯有打穩陣波盡量拖延時間，然後再來個絕地反擊，以技術擊倒對手：「正所謂『怯就輸一世』，我一開波冇耐，就被佢一腳伸開咗，直情成個人飛開咗，即刻台下有人話『噢，玩完囉！』所以我充分體驗到，唔係你有幾好打，而係你捱到幾多痛苦，堅持幾耐然後沉住氣還擊。」

棠哥（右）在2007年的香港空手道公開賽中奪冠。(YouTube：@budaimonster)

他表示自己年紀輸其餘選手一大輪，只能捱打拖延時間。(YouTube：@budaimonster)

棠哥被對手踢飛到能臨危不亂，最終擊敗對手贏得冠軍。(YouTube：@budaimonster)

運動健將通常比較長青，論外表和身體機能都會比正常年齡來得年輕，棠哥笑言確實沒有人看得出原來他已經57歲：「我其實都一路有練習，你要我打番比賽我都OK㗎！除非我練習比賽時會跑步，但平時我很少跑步，多數操體能都會做負重練習和帶氧運動，例如打沙包。我試過最癲嘅時候身上孭住10幾公斤嘅鉛條，再用彈弓綁起手和腳，沒休息地不停打沙包45分鐘。」

棠哥表示自己的身體機能相當健康，可惜於三年前表演音樂劇時意外跌斷左手，現時仍有少許後遺症：「但我依家已經練番啲力，但係始終有啲位覺得啲筋緊咗，都係一定比之前差咗啲，但係啲力都已經完全返晒嚟！」

棠哥現時體能爆燈，能孭住10幾公斤鉛條，再用彈弓綁起手和腳，沒休息地不停打沙包45分鐘。（陳順禎攝）

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