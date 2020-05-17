ViuTV新劇《歎息橋》的編審黃綺琳說，當初與導演二五（楊承恩）創作這個故事時，是從「羅生門」的概念發展出來 ── 同一件事，不同人看法各異；身兼主演和監製的林保怡則說，劇中出現的每個角色，各自代表社會上不同族群，換言之，撇掉名字，「主角」不過是他或是你和我，觀眾總會在劇情裏聽到看到似曾相識的畫面和話語，從中找到共鳴。 黃綺琳承認，故事中好些情節設定都有真實出處，比如何樂兒（衛詩雅飾）跟李子勇（林保怡飾）拍拖，卻能夠瞞過對方自己其實有另一半（陳奐仁飾胡啟源）；李子勇跟方小薇（周家怡飾）識於微時，彼此有情有義，明明沒在一起，卻能夠同居一室。 而剛於周五（15/5）播出的第五集〈失常〉，其中一幕講述梁淑媛（伍詠薇飾）親口鬧走丈夫鍾懷安（潘燦良飾），記者發現無論對白和情景，竟然跟某位知名女藝人的離婚前經歷一模一樣，實在巧合得令人驚訝。 撰文：游大東

梁淑媛（唐寧飾）年輕時曾任職大型會計師行經理，收入豐厚，甚至可以獨力供樓，山大斬埋有柴，反觀當時的丈夫鍾懷安（凌文龍飾）一直醉心科研，在大學擔任研究員，收入有限，後來更因研究計劃遭政府削資而胎死腹中，信心受創，終日鬱鬱不得志，經常覺得另一半看不起自己，與對方愈走愈遠，他曾經向妻子發脾氣說：「如果我喺外國，一定唔只賺呢份糧，係香港先至咁反智，做科研慘過乞衣，日日玩數字嘅就發晒達！」（《歎息橋》劇照）

20年前，仍然年輕的Catherine（唐寧飾）任職大型會計師行經理，收入豐厚，甚至可以獨力供樓，山大斬埋有柴，反觀丈夫Ryan（凌文龍飾）一直醉心科研，在大學擔任研究員，收入有限，後來更因為研究計劃遭政府削資而胎死腹中，信心受創，終日鬱鬱不得志，經常覺得另一半看不起自己，經常借故發脾氣，令雙方愈走愈遠。其實鍾懷安一直計劃離開香港，飛往美國繼續研究工作，認為倘若研究成功，就能救活很多人，不過Catherine後來發現自己懷了鍾家俊（Kevin／岑珈其飾），Ryan出走夢碎，令他灰心喪志，終日怨天怨地，且轉工頻頻，Catherine對此甚為不滿，彼此的負面情緒日積月累，終於在Ryan失業後大爆發。

畫面見到，成年版的Ryan（潘燦良飾）閒賦在家，百無聊賴，只懂打機和喝啤酒，對於找新工作毫不積極，剛剛下班回家的Catherine（伍詠薇飾）見狀，氣上心頭的問：「你唔打算搵工呀？！」Ryan冷淡回答：「我都冇嘢想做！」Catherine埋怨：「有書你又唔教。」Ryan斷言拒絕：「唔教，Loser先教書！」這一句令Catherine有點錯愕：「你覺得自己而家唔係Loser咩？！」Ryan繼續一種「賴皮」態度：「OK㗎，至少出到去唔使同人解釋我做緊啲咩呀嘛。」Catherine忍不住追問：「你想繼續咁落去呀？！」這一句正中下懷，Ryan說：「唔係喎！我想去美國㗎喎，係你唔想啫。」Catherine一臉煩厭的解釋：「我過到美國冇嘢做，你又冇嘢撈，係咪攬住一齊死呀？」Ryan再次以負能量還擊：「係呀，你成日都睇死我撈唔掂㗎啦。」

Catherine（伍詠薇飾）在心靈最脆弱的時候，遇上比自己年輕七歲的胡啟源（陳奐仁飾），結果一次意外，他們發生關係，更掀起一場纏繞20年的曖昧關係，衝擊彼此，甚至下一代。（《歎息橋》劇照）

鍾懷安（潘燦良飾）年輕時一直覺得妻子梁淑媛（伍詠薇飾）和兒子鍾家俊（岑珈其飾）是他無法到美國發展科研事業的主因，一直心有不甘，加上他深信家俊並非由其所出，只是胡啟源（陳奐仁飾）留下來的「便宜仔」，故從小到大都冷待對方，導致他們關係疏離。《歎息橋》劇照）

Catherine叫丈夫離開 林珊珊曾說過同一句話

話說到此，Catherine已經不想再忍，語氣更見嚴厲：「你睇下而家自己個樣點先啦？！」Ryan認為她才最需要負責：「如果你嗰陣時唔係無端端有咗，我使搞成咁樣？你都唔知係咪專登！」這一句令Catherine無名火起，發晦氣的說：「係呀，個仔唔係你㗎，冇你份㗎！」終於說出心中的那根刺了，於是Ryan乘勢追擊：「我知呀，係等你認喳嘛，嗰個咩阿Ken呀嘛！」Catherine聽罷相當氣憤：「你又摷出嚟講？我好後悔講咗畀你知呀！」Ryan再插一刀：「我都好後悔為咗個『便宜仔』搞到而家咩都冇晒！」受夠了，Catherine不想再忍，冷冷的回答：「你不如自己走啦。」

最後一句叫丈夫離開自己的話，林珊珊在現實中也說過。2007年7月，林珊珊亮相無綫生活台節目《志雲飯局》（第38集），接受主持人陳志雲深度訪問，期間談到她與前夫李啟淦的一段短暫婚姻，她直截回答，是跟年紀有關，「太細個，我覺得！」大約40年前，林珊珊加入香港電台受訓，後來就跟鄭丹瑞和何嘉麗合作主持《三個小神仙》，節目風靡全港，令珊珊人氣急升，很快就有機會拍戲、擔任《勁歌金曲》主持，甚至推出唱片，其中《戀愛預告》和《也許當時年紀小》兩首單曲更是唱到街知巷聞，知名度不遜於電視和電影藝人。1987年，林珊珊正值事業高峰時突然退隱，飛往美國產女，長女李澄（西瓜）於9月出世，幼女李怡（野人）於1989年4月出世，不過三年後她與丈夫李啟淦正式離婚。

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林珊珊入行近40年，最初擔任電台DJ，憑港台節目《三個小神仙》走紅後，曾推出過多張唱片，當中以《戀愛預告》和《也許當時年紀少》兩首歌曲最受注目，後來更拍攝電影，1987年在事業高峰時突然退隱，飛往美國產女，先後誕下長女李澄（西瓜）和幼女李怡（野人），及至1992年跟前夫李啟淦離婚後重出江湖，轉戰幕後，任職唱片公司，偶爾會擔任電視節目主持，現為寰亞藝人管理公司高級副總裁，去年12月中出席ViuTV舉辦的《全民造星II總決賽》擔任評判和頒獎嘉賓。（資料圖片）

林珊珊講離婚前關係：「佢不停打機，我就不停講嘢！」

一如自己所唱的經典金曲所言，林珊珊直認當時實在年紀少，「西瓜」出世時，她才24歲，而李啟淦更是一位只得20歲的大學生，仍然未能成熟處理夫妻關係，林珊珊在節目中說：「有個廿幾歲嘅男仔，突然間做咗爸爸，一個林珊珊個女嘅爸爸，都幾大壓力。跟住林珊珊就由一個喺電視睇到嘅少女，唱緊《戀愛預告》嘅人，突然間變咗做一個好煩嘅女人喎：『你幾點返呀？』、『點解咁夜返呀？』、『我唔鍾意你啲朋友囉！』、『你啲朋友都係啲豬朋狗友！』即係所有你喺電視劇裏面能夠講幾煩嘅對白，我都有講過，尤其是陣時佢仲係返緊學，一年（由美國）返嚟（香港）兩次，你可以幻想到，呢段關係幾咁Uptight，幾咁緊張！」

林珊珊回想，當時自己總是覺得自己已準備好做太太、當媽媽，卻以為另一半也跟自己同步，結果太多期望，換來無盡失望。「我寄望咗好多嘢喺佢身上，我覺得自己好準備，我覺得佢唔準備，咁我就覺得不停要求佢準備，我又覺得自己做得好好，因為我由細到大都覺得自己做得好好，我成日一到呢啲位，我就唔清醒，尤其是男女關係。我覺得我做得咁好，點解你會做得唔好呢？你唔好有藉口話畀我聽做唔到，呢個世界冇嘢做唔到嘅！」她自嘲道，人不照鏡，不會知道自己說話時有多令人討厭，然後她與丈夫漸漸愈行愈遠，各自有自己的世界，「我記得，喺我腦海入面有一段日子係，佢不停打機，我就不停講嘢啦，淨係呢個畫面我諗可以解釋晒成件事，咁慢慢我哋就開始有距離，慢慢就覺得，係啦，包袱嚟嘅。」她的意思是，與對方的關係，已成為一種擺脫不了的責任，漸漸成為負累。

短短5年的夫妻關係劃上句號，但林珊珊在離婚之後仍然有跟前夫李啟淦聯絡，兩名女兒都跟父親感情要好，2017年10月，幼女「野人」更在Instagram罕有公開四人合照，拍攝當天，她們為家姐「西瓜」（左二）慶祝30歲生日，場面溫馨。（instagram.com/yehyan426）

以「換鎖」了斷夫妻關係 離婚後仍保持聯絡

節目中，她對陳志雲說，覺得自己是個從一而終的女人，自己可以隻眼開隻眼閉，「就算我哋之間冇感情，你對我好就得啦！」她以為自己可以繼續撐下去，但後來她發現有第三者出現，「我覺得一段關係如果可以有第三者侵入，已經唔係一件好事，同埋又唔係結咗婚30年，當時只係結婚兩年幾三年。」最終又拖拉了一段時間，林珊珊覺得無法再忍受，於是主動提出分手。「迤（Hea）下迤（Hea）下覺得唔係辦法，有一日，我就同佢講：『我準備換鎖，嗰條鎖匙我唔會配畀你，不如你走啦，唔好大家咁辛苦。』」短短5年的夫妻關係劃上句號，但林珊珊之後仍然有跟前夫聯絡，兩名女兒都跟父親感情要好，2017年10月，幼女「野人」更在Instagram罕有公開四人合照，拍攝當天，她們為家姐「西瓜」慶祝30歲生日，場面溫馨。

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