《愛的迫降》徐智慧擔正、車太鉉爆笑回歸…10套5月開播最新韓劇

五月韓劇最讓人期待的除了大熱討論韓劇《夫妻的世界》迎向大結局，另外在《愛的迫降》中表現搶眼的女二徐智慧，也將升呢做女主角，拍住宋承憲演出愛情喜劇《一起吃晚餐嗎？》，找回甜蜜的戀愛氣氛。

1. 《重生 본 어게인》

懸疑愛情劇《重生》故事環繞在張基龍、陳世娫及李洙赫三人之間的跨越時空的難解習題。張基龍飾演1987年命運悲慘的打工仔孔智哲，歷經生母棄養、繼母囚禁虐待，更面臨精神異常的殺人魔父親頻鼓吹自己殺人，好不容易有人給予關心，讓他愛上第一個呼喚自己名字的女人─鄭夏恩（陳世娫 飾），沒想到最後因各種誤會及錯誤的決定，引來陳世娫的詛咒：「你絕對無法重生」，讓他極盡崩潰的爆頭了斷生命。

《重生》主角三人的緣分自1987年開始糾結，張基龍、陳世娫及李洙赫在第四集以悲愴的方式喪身於白雪皚皚之中，堪稱是韓劇史上主角群最快死掉的紀錄，以孽緣結束上一世的愛恨糾葛，二男一女重生在2020年，分別以考古學專家（陳世娫）、醫大學生（張基龍）和檢察官（李洙赫）的身分再次展開新的緣分，複雜又耐人尋味的發展。

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2. 《靈魂修繕工 영혼수선공》

韓國首部以心理學為題材的醫療劇《靈魂修繕工》，由電影《炸雞特攻隊》反派老大申河均、《惡作劇之吻》韓版「湘琴」庭沼珉主演，故事講述精神科醫生與患者之間的故事，通過各種插曲真實展現出當代社會人們日常化的心理創傷和痛苦。

庭沼珉飾演音樂劇演員，患有間歇性爆發障礙、警惕性人格障礙，無法控制自己的情緒，幾乎每場戲都在暴怒；申河均則是繼《Brain》後睽違9年再接醫療劇，飾演精神科醫生，申河均表示：「這是韓國首部以精神疾病為題材的戲劇，在我們這個時代，更需要嘗試去做些什麼，像我自己也在理解並講述人們不一定能接受的精神疾病。」

3. 《The King：永遠的君主 더 킹 : 영원의 군주》

《The King：永遠的君主》劇中描述了李敏鎬飾演的大韓帝國理科型男皇帝李袞，小時候目睹父王被殺，在關鍵時刻被蒙面之人相救，慌亂之中李袞拿到了來自未來、由金高銀所飾演鄭太乙的警察識別證。李袞成年之後在一個機會下，騎著白馬穿越了異次元通道來到了大韓民國，並且與鄭太乙巧遇，讓李袞激動擁抱。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2020韓劇5月推薦／金喜愛、朴海俊《夫婦的世界》 迎向大結局、徐智慧與宋承憲《一起吃晚餐嗎？》找回甜愛羅曼史】