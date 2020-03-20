玄彬、李聖經齊被「演技耽誤」？5位隱藏靚聲歌喉的韓劇偶像！

《浪漫醫生金師傅2》在韓國播放後取得超高收視率，在25號已經播出大結局。主角李聖經、安孝燮曾在劇集的記者發布會上向觀眾立下收視率的約定，在收視破20%之際，兩人重現劇中OST〈Your Day〉。網民紛紛表示：「畫面太靚」、「也太好聽了」。 提到有好歌喉的韓國演員，大家第一個想到誰呢？以下的5位演員，除了演技好之外，歌唱實力更是令人驚艷。雖然他們都為自己出演劇集唱過OST，但仍期待他們有日能出碟！

1. 安孝燮

《浪漫醫生金師傅2》的主角安孝燮與李聖經，近期翻唱了OST〈Your Day〉獲得熱烈迴響。原曲由Gummy獨唱，後改為男女合唱一點也不違和，反而讓人想起劇中宇震與恩彩的浪漫時刻！但沒想到安孝燮歌聲動人，讓大家再次陷入戀愛！除了演員身份，大家知道他也曾是JYP練習生，還差點成為GOT7一員嗎？

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安孝燮與同公司演員郭時暘、權度均、宋元錫在2015年組成的企劃男團101 （One O One），推出過〈Love You〉、〈Stunning〉等歌曲，曾在日本活動過。 在2018年主演的網絡劇《Top Management》中擔任組合S.O.U.L的成員，飾演創作歌手，OST更有3首是他演唱的。不但如此，安孝燮演技和唱歌同樣優秀外，更會彈鋼琴、拉小提琴，相當多才多藝。

2. 李聖經

模特兒出身的李聖經，透過《沒關係，這是愛情》中的吳少女、《Doctors》中的陳瑞雨及《奶酪陷阱》中的白仁荷等角色為人所知。她在跨界戲劇圈的第2年便擔任了《舉重妖精金福珠》的女主角，還獲得MBC演技大賞 - 迷你劇部門「女子優秀演技賞」的肯定。此外，2015年她在音樂節目《蒙面歌王》中也曾一展好歌喉，拿下面具的當下，在場觀眾都拍手叫好。

+ 5 + 4 + 3

李聖經早前在IG上邊開車邊唱〈A Whole New World〉的影片，更有超過560萬得觀看人次。儘管車程顛簸，她依舊穩定地演唱，不少人說：「簡直是茉莉公主下凡！」她也為自己主演的《想暫停的瞬間：About Time》及電影《霹靂嬌鋒》唱過OST，「全能女神」當之無愧！

3. 玄彬

最近透過《愛的迫降》北韓暖男軍官利正赫一角，「迫降」到各位心中的玄彬，其實也是隱藏的好歌喉。還記得2011年的韓劇《秘密花園》嗎？玄彬以「金社長」一角掀起話題，一舉拿下SBS演技大賞「最佳男主角」、「最佳人氣獎」等5個獎項，甚至獲頒第47屆百想藝術大賞「電視劇部門大賞」。該劇主題曲〈那個男人〉大家一定不陌生，玄彬富有磁性的聲線唱著「有個男人愛著你 / 那個男人用心地愛著你」，深情款款！「那個男人」是玄彬的話，真的無法抗拒！

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同年3月，玄彬推出個人第一首歌曲〈無法擁有的你 (가질 수 없는 너)〉，該曲翻唱自韓劇《朋友，我們的傳說》OST。聽過的網民們都表示：「還未夠！希望玄彬出專輯」

4. 朴敘俊

大家知道敘俊Oppa其實會唱歌嗎？2014年，朴敘俊出演第一套電視劇《Dream High 2》，與JB（GOT7隊長）合唱OST〈New Dreaming〉。隨後，在《魔女的戀愛》中首次擔任男主角，與嚴正化大談姐弟戀掀起話題，還獲封「國民年下男」。

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他為該劇演唱的OST〈You're In My Heart〉，坦率地唱出東河對智妍的告白，融化姐姐們的心！朴敘俊藉由《她很漂亮》、《Kill Me Heal Me》、《花郎》等劇集，演技備受好評。與此同時，人氣亦扶搖直上。至今他演唱過的OST多達5首，只是還沒推出個人作品。

5. 徐康俊

徐康俊在與孔明、姜泰伍等人同屬演員團體5URPRISE，2013年以青春漫畫網絡劇《放學後福不福》出道，並演唱該劇OST。他們發表過1隻韓語單曲輯《From My Heart》與2首日語單曲，現今各自專注於演員發展。

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2016年，徐康俊因飾演《奶酪陷阱》中白仁浩一角而受到矚目，人氣迅速上升。《你也是人類嗎》中，他一人分飾機器人和人類兩角。因表現亮眼，獲頒KBS演技大賞 - 中篇電視劇部門「男子優秀演技獎」。而由徐康俊演唱的OST〈You Are My Love〉，也唱出劇中機器人「南信Ⅲ」對素奉的心意「You Are My Love 對我來說只有你」。另外，徐康俊與朴敏英的新戲《天氣好的話，我會去找你》已在2月24號播放，期待兩人擦出的火花！

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