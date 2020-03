玄彬、李聖經齊被「演技耽誤」？5位隱藏靚聲歌喉的韓劇偶像！

《浪漫醫生金師傅2》在韓國播放後取得超高收視率,在25號已經播出大結局。主角李聖經、安孝燮曾在劇集的記者發布會上向觀眾立下收視率的約定,在收視破20%之際,兩人重現劇中OST〈Your Day〉。網民紛紛表示:「畫面太靚」、「也太好聽了」。 提到有好歌喉的韓國演員,大家第一個想到誰呢?以下的5位演員,除了演技好之外,歌唱實力更是令人驚艷。雖然他們都為自己出演劇集唱過OST,但仍期待他們有日能出碟!

1. 安孝燮

《浪漫醫生金師傅2》的主角安孝燮與李聖經,近期翻唱了OST〈Your Day〉獲得熱烈迴響。原曲由Gummy獨唱,後改為男女合唱一點也不違和,反而讓人想起劇中宇震與恩彩的浪漫時刻!但沒想到安孝燮歌聲動人,讓大家再次陷入戀愛!除了演員身份,大家知道他也曾是JYP練習生,還差點成為GOT7一員嗎?

+ 5 + 4 + 3

安孝燮與同公司演員郭時暘、權度均、宋元錫在2015年組成的企劃男團101 (One O One),推出過〈Love You〉、〈Stunning〉等歌曲,曾在日本活動過。 在2018年主演的網絡劇《Top Management》中擔任組合S.O.U.L的成員,飾演創作歌手,OST更有3首是他演唱的。不但如此,安孝燮演技和唱歌同樣優秀外,更會彈鋼琴、拉小提琴,相當多才多藝。

2. 李聖經

模特兒出身的李聖經,透過《沒關係,這是愛情》中的吳少女、《Doctors》中的陳瑞雨及《奶酪陷阱》中的白仁荷等角色為人所知。她在跨界戲劇圈的第2年便擔任了《舉重妖精金福珠》的女主角,還獲得MBC演技大賞 - 迷你劇部門「女子優秀演技賞」的肯定。此外,2015年她在音樂節目《蒙面歌王》中也曾一展好歌喉,拿下面具的當下,在場觀眾都拍手叫好。

+ 5 + 4 + 3

李聖經早前在IG上邊開車邊唱〈A Whole New World〉的影片,更有超過560萬得觀看人次。儘管車程顛簸,她依舊穩定地演唱,不少人說:「簡直是茉莉公主下凡!」她也為自己主演的《想暫停的瞬間:About Time》及電影《霹靂嬌鋒》唱過OST,「全能女神」當之無愧!

3. 玄彬

最近透過《愛的迫降》北韓暖男軍官利正赫一角,「迫降」到各位心中的玄彬,其實也是隱藏的好歌喉。還記得2011年的韓劇《秘密花園》嗎?玄彬以「金社長」一角掀起話題,一舉拿下SBS演技大賞「最佳男主角」、「最佳人氣獎」等5個獎項,甚至獲頒第47屆百想藝術大賞「電視劇部門大賞」。該劇主題曲〈那個男人〉大家一定不陌生,玄彬富有磁性的聲線唱著「有個男人愛著你 / 那個男人用心地愛著你」,深情款款!「那個男人」是玄彬的話,真的無法抗拒!

+ 3 + 2

同年3月,玄彬推出個人第一首歌曲〈無法擁有的你 (가질 수 없는 너)〉,該曲翻唱自韓劇《朋友,我們的傳說》OST。聽過的網民們都表示:「還未夠!希望玄彬出專輯」

4. 朴敘俊

大家知道敘俊Oppa其實會唱歌嗎?2014年,朴敘俊出演第一套電視劇《Dream High 2》,與JB(GOT7隊長)合唱OST〈New Dreaming〉。隨後,在《魔女的戀愛》中首次擔任男主角,與嚴正化大談姐弟戀掀起話題,還獲封「國民年下男」。

+ 4 + 3 + 2

他為該劇演唱的OST〈You're In My Heart〉,坦率地唱出東河對智妍的告白,融化姐姐們的心!朴敘俊藉由《她很漂亮》、《Kill Me Heal Me》、《花郎》等劇集,演技備受好評。與此同時,人氣亦扶搖直上。至今他演唱過的OST多達5首,只是還沒推出個人作品。

5. 徐康俊

徐康俊在與孔明、姜泰伍等人同屬演員團體5URPRISE,2013年以青春漫畫網絡劇《放學後福不福》出道,並演唱該劇OST。他們發表過1隻韓語單曲輯《From My Heart》與2首日語單曲,現今各自專注於演員發展。

+ 2

2016年,徐康俊因飾演《奶酪陷阱》中白仁浩一角而受到矚目,人氣迅速上升。《你也是人類嗎》中,他一人分飾機器人和人類兩角。因表現亮眼,獲頒KBS演技大賞 - 中篇電視劇部門「男子優秀演技獎」。而由徐康俊演唱的OST〈You Are My Love〉,也唱出劇中機器人「南信Ⅲ」對素奉的心意「You Are My Love 對我來說只有你」。另外,徐康俊與朴敏英的新戲《天氣好的話,我會去找你》已在2月24號播放,期待兩人擦出的火花!

【本文獲「KKBOX」授權轉載,按此收聽文中歌曲,立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲!】