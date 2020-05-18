【降魔的2.0】胡鴻鈞受控海魔　從三個細節推敲誰是終極大魔王

《降魔的2.0》上星期五（15/5）第10集的最後一幕，就講到豪仔（胡鴻鈞飾）回到了音樂會時，時間突然之間被暫停，從天空中還出現了一道神秒曙光！豪仔聽到曙光中的聲音說：「你好耐都冇交人畀我。」後即時大為緊張，說：「上次嗰個驅魔人係假，但係我已經幫你搵到另一個。」短短幾句對話，就揭示了豪仔其實受控於另一個更高級的邪魔，而之所以豪仔經常留在馬季（馬國明飾）身邊，好可能就是為了將他的靈魂進貢給這個高級邪魔，亦即是終極大魔王。

馬季（馬國明飾）為了救豪仔（胡鴻鈞飾），最終會與「海魔」一戰。（《降魔的2.0》劇照）

以下內容含劇透，逃生門在此：【降魔的2.0】「大話魔」易宇航棄醫生之路追演員夢：睇唔到將來

第5集講到魔王要求豪仔（胡鴻鈞飾）交人。（《降魔的2.0》電視截圖）

預告中有「海魔」出現。（《降魔的2.0》電視截圖）

大家還記得第4集中，譚凱琪（羅小姐）飾演「醉酒乘客」的一幕嗎？劇情以相當多篇幅介紹，經司機們口中得知，她是一個豪客的同時，身份還相當神秘，只在街口上落車，無人知道她的住址，除此之外，還對馬季之外的其他司機諸多挑剔，藉此就知道她有企圖接近馬季。再者，譚凱琪亦經常神秘出現以及消失在車廂中，可以斷定她的身份一定不是平凡人。

譚凱琪（羅小姐）飾演「醉酒乘客」，身份勁神秘。（《降魔的2.0》劇照）

譚凱琪飾演的羅小姐，亦叫做「Thalassa」，而Thalassa的解釋就是希臘神話中天空男神（Aether）和日光女神（Hemera）的女兒「海洋的原始精靈」。再由第5集劇情得知，豪仔因此葬身水中而被「海魔」操控。從以上線索就可以推斷到，「神秘乘客」羅小姐就是馬季的終極對手，亦即今輯的終極大魔王。

上一輯《降魔的》，馬季的乘客通常都有特別身份，所以譚凱琪真身係大魔王都十分合理：​

【降魔的2.0】醉酒譚凱琪短裙仔登場 被馬國明認定「送外賣」？

羅小姐（譚凱琪飾）的英文名叫做「Thalassa」，其實已經講咗個答案出嚟。（《降魔的2.0》電視截圖）

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