Netflix拍記錄片揭戴妃黑暗面惹爭議　網民鬧爆：讓她安息吧！

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於四月正式卸下英國王室高級成員身份，在早前接受傳媒訪問時哈里曾透露離開王室的主要原因是不想梅根被媒體侵害，令自己想起母親戴安娜王妃當年在巴黎為了擺脫狗仔隊而意外在車禍中身亡。在哈里重提母親離世一事後，令有關戴妃的所有事都被傳媒翻出來，日前就有消息指有製作公司將開拍有關戴妃的紀錄片，但竟然引起英國民眾的爭議及反對。

戴安娜王妃比起大部份明星更有氣質。（VCG）

據知電視製作公司DSP正為記錄片製作記錄片《Being Me: Diana》，更會在Netflix播出。記錄片內容除了講戴妃在王室及離開往事後所發生的點滴，更會深入探討戴妃跟查理斯的不幸的婚姻、慘痛的童年，還有她患上抑鬱症、暴食症及曾經4度自殺的負面往事。英國傳媒指記錄片其中一個單元將會揭露戴妃在1990年至1992年從未曝光的演講片段，並訪問了戴妃的身邊人來還原她與查爾斯正式離婚前後悲痛的內心世界及背後原因。

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這套打着戴妃旗號的紀錄片似乎並不是單純的傳記，而是由戴妃的往事揭開英國王室的神秘面紗。拍攝這部記錄片的消息一出後，立即惹來大批網民及王室粉絲的反對，並在Twitter留下「讓她安息吧」、「為何到現在都不放過她？」等留言。大部分人更認為雖然戴妃已離世22年，但推出記錄片根本就是在威廉王子和哈里的傷口上灑鹽。另外，Netflix方面就還未回應記錄片在平台上架的消息。