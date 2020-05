Elton John自傳爆目擊英女王「虐待」外甥　完事後竟然輕佻單眼？

現年73歲的「樂壇大姑媽」艾頓莊(Elton John)在國際樂壇擁有舉足輕重的地位,因為在音樂和慈善都盡心盡力,在1998年獲得英女王伊利沙伯二世頒發大英帝國勳章(Order of the British Empire)。加上跟已故戴安娜王妃分屬好友,Elton John跟英國王室一直都保持非常友好的關係,適逢去年為了紀念跟填詞拍檔Bernie Taupin合作及正式入行50周年,而推出自傳《ME》,當中更揭露王室秘聞!

在Elton John的自傳中提到在很多年前參與一個王室舉辦的悠閒派對,當時出席派對的大部分都是王室成員,已故瑪嘉烈公主(Princess Margaret)都有帶同一對仔女出席。在派對期間,Elton John竟然目擊英女王竟然「虐兒」掌摑外甥David Armstrong-Jones六巴掌,不過原來事情並不是聽起來那麼嚴重。事緣David的妹妹Sarah身體不適,英女王叫他去照顧妹妹,但David只顧玩樂而無視英女王。

對着百厭的David,英女王唯有使用「武力」六次輕拍外甥的面,並說:「不要(拍)跟我(拍)爭吵(拍)!我(拍)是(拍)英女王(拍)!('Don't' — slap — 'argue' — slap — 'with' — slap — 'me' — slap — 'I' — slap — 'am' — slap — 'THE QUEEN!')」懲罰完David後,英女王發現Elton John目擊整個過程,並對John輕佻微笑兼單眼。而John在自傳中特別以此事作例子告訴大家,雖然英女王在大家眼中是多麼的嚴肅及正經,其實私底下充滿幽默感,更經常開玩笑。