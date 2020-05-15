Elton John自傳爆目擊英女王「虐待」外甥　完事後竟然輕佻單眼？

現年73歲的「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）在國際樂壇擁有舉足輕重的地位，因為在音樂和慈善都盡心盡力，在1998年獲得英女王伊利沙伯二世頒發大英帝國勳章（Order of the British Empire）。加上跟已故戴安娜王妃分屬好友，Elton John跟英國王室一直都保持非常友好的關係，適逢去年為了紀念跟填詞拍檔Bernie Taupin合作及正式入行50周年，而推出自傳《ME》，當中更揭露王室秘聞！

在Elton John的自傳中提到在很多年前參與一個王室舉辦的悠閒派對，當時出席派對的大部分都是王室成員，已故瑪嘉烈公主（Princess Margaret）都有帶同一對仔女出席。在派對期間，Elton John竟然目擊英女王竟然「虐兒」掌摑外甥David Armstrong-Jones六巴掌，不過原來事情並不是聽起來那麼嚴重。事緣David的妹妹Sarah身體不適，英女王叫他去照顧妹妹，但David只顧玩樂而無視英女王。

對着百厭的David，英女王唯有使用「武力」六次輕拍外甥的面，並說：「不要（拍）跟我（拍）爭吵（拍）！我（拍）是（拍）英女王（拍）！（'Don't' — slap — 'argue' — slap — 'with' — slap — 'me' — slap — 'I' — slap — 'am' — slap — 'THE QUEEN!'）」懲罰完David後，英女王發現Elton John目擊整個過程，並對John輕佻微笑兼單眼。而John在自傳中特別以此事作例子告訴大家，雖然英女王在大家眼中是多麼的嚴肅及正經，其實私底下充滿幽默感，更經常開玩笑。