楊丞琳上綜藝力挺初戀男友小鬼　深厚情誼感動300萬人

台灣女歌手楊丞琳（Rainie）於去年7月宣布與李榮浩結婚，榮升幸福人妻備受圈中各界祝福。雖然楊丞琳在情路上並不是事事如意，更有些舊愛令她傷心欲絕，不過她多年來卻多次點名盛讚自己高中時的初戀男友小鬼（黃鴻升），甚至至今仍維持着良好關係，將對方當成家人般一樣的存在。近日楊丞琳在小鬼主持的綜藝節目《綜藝玩很大》中擔任第300集的特別嘉賓，她在節目坦言自己和媽媽是因為該節目有小鬼才會集集都追，因此一直希望能出演節目一圓自己作為節目粉絲的心願，而另一個最大的原因，就是要力挺老朋友！

近日楊丞琳在小鬼主持的綜藝節目《綜藝玩很大》中擔任第300集的特別嘉賓，兩人展現出默契的一面。（ 《綜藝玩很大 Mr.Player》影片截圖）

相比起舊情人這個稱號，楊丞琳和小鬼更像是青梅竹馬。他們從來不忌諱公開談及對方，甚至在節目中大談當年高中戀愛時的回憶，從言談間都看到他們之間的好交情，絕不存在任何尷尬。她於開場時戴上口罩和漁夫帽偽裝成工作人員，測試眾人在玩遊戲時誰能夠最快認得出自己，不過就算是張棋惠和黃小柔兩位多年的「4 in love」姊妹都認不出楊丞琳，只有小鬼一對上眼就發現她的真面目。另外，楊丞琳在玩遊戲時更不自覺地向身為隊長的小鬼發牢騷，甚至乎發火，可見她在小鬼面前亦從不偽裝自己，而小鬼則永遠都對楊丞琳相當遷就。

楊丞琳和初戀男友小鬼（黃鴻升）至今仍維持着良好關係，更多次大讚對方。（Instagram：@rainie77）

楊丞琳和小鬼同框一連兩集的《綜藝玩很大》播出後得到巨大迴響，不但得到收視冠軍，更在YouTube有累積接近300萬的觀看次數。不過最令網民欣賞的就是兩人之間的這份難能可貴的情誼，更大讚小鬼是好男人：「20年過去，他在她面前仍然是17歲的那個男孩」、「能被一個女生講這麼久這麼多次，那這位男生必定非常值得依靠！」、「讓前女友這樣稱讚，並且當好朋友，這男的不會太差」、「能和女方的好姐妹也成為好朋友真的很棒」，亦有網民將小鬼與近來被前女友周揚青臭罵的羅志祥作比較：「一樣都是男生，怎麼差這麼多呢？」

楊丞琳在玩遊戲時更不自覺地向身為隊長的小鬼發牢騷。（ 《綜藝玩很大 Mr.Player》影片截圖）

小鬼則永遠都對楊丞琳相當遷就。（ 《綜藝玩很大 Mr.Player》影片截圖）

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事實上，楊丞琳曾多次對外大讚小鬼這位前男友，而她於2018年舉行《青春住了誰世界巡迴演唱會》時，更邀請了自己認為最貼切「青春住了誰」主題的小鬼做嘉賓，感謝對方令自己擁有更健康的愛情觀：「對我來說，每個人的初戀都是很重要的，這個初戀會影響你在青春當中的很多事情，所以我覺得這麼『點題』的人物，也必須要做一次我的嘉賓！我們認識將近20年， 他是唯一一個，從我是路人到我當藝人到現在，一路看著我的人，所以我覺得他對我非常非常重要！我們到現在還是保持非常好的友誼、很關心彼此。我也想要藉由我跟他在舞台上的出現和互動，讓大家相信，可能曾經對你很重要的一段感情，也有這個機會變成一輩子很深厚的友誼或是家人般的情誼！」

楊丞琳於去年10月舉行《青春住了誰世界巡迴演唱會》時，邀請了小鬼做嘉賓。（楊丞琳IG：@rainie77）

婚後的楊丞琳亦於今年年初親身力挺小鬼的個人畫展，並發文寫道：「真心佩服並為他感到驕傲，是因為他是我的青春！」（Instagram：@rainie77）

兩人至今仍經常在社交網站有互動，甚至一同出席朋友聚會。楊丞琳講過，要成為她的另一半有一個條件，就是「如果不能接受小鬼，就不能交往」。同樣地，小鬼亦講過自己的前女友們都曾經介意過他與楊丞琳的關係，最後亦因此分手告終，但他認為愛並不是一定要得到，學懂祝福亦是一門學問。去年楊丞琳宣布結婚時，小鬼馬上在Instagram開post大方送上祝福，婚後的楊丞琳亦於今年年初親身支持小鬼的個人畫展，並發文寫道：「真心佩服並為他感到驕傲，是因為他是我的青春！」

小鬼（左）和楊丞琳（右）在高中時期拍拖。（網上圖片）