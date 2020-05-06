43歲咸素媛怕細18歲嫩夫偷食：有人不斷向我說他會與年輕女人出軌

由金喜愛和朴海俊主演的韓劇《夫妻的世界》令出軌和小三的不倫戀題材引起全城熱話，現年43歲的韓國女星咸素媛昨日（4日）在韓國節目《聽到傳聞的show》透露，自己深受惡意留言的困擾，不斷有人傳送訊息向她表示「總有一天你的丈夫會和年輕女人出軌」，令自己對婚姻感到相當不安。

咸素媛在《聽到傳聞的show》中透露因惡意留言而對婚姻感到相當不安。（Channel A影片截圖）

咸素媛在節目中提到，自己一直遭受惡意留言的攻擊，更向她表示細自己18歲的內地男網紅老公陳華終有一日會離她而去：「有人不斷向我傳訊息，說『總有一天你的丈夫陳華會與年輕女人出軌』、『陳華應該會更喜歡年輕的女人吧』，我每次見到這些訊息就會忍不住問他：『你喜歡年下（年紀比自己少）還是年上（年紀比自己大）？』」雖然因年齡差而心感不安，不過咸素媛表示陳華有向自己大派定心丸：「他跟我說不要看訊息了，令沒有受傷害的我因此而受傷害。」

咸素媛早於3月時在Instagram公開過自己一直遭受惡意留言的攻擊，更直指「跟你這樣的人生活的陳華太可惜了」。（Instagram：@ham_so1）

現年43歲的咸素媛於2018年嫁給細18歲的中國男網紅陳華，並於同年12月誕下女兒後共同出演韓國真人騷《妻子的味道》而人氣急升。不過，卻因為兩人巨大的年齡差距導致兩人由談戀愛和結婚都一直不被外界看好，甚至乎在拍節目時互相駁火，因此不少人認為二人會離婚收場。

現年43歲的咸素媛於2018年嫁給細18歲的內地男網紅陳華。（Instagram：@ham_so1）

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