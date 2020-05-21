DC女同志英雄劇《蝙蝠女俠》第二季確定開拍　女主角竟劈炮辭演？

DC漫畫改編電影雖然在大銀幕上的票房表現與人氣度相較於Marvel英雄片略遜一籌，不過劇集方面卻比Marvel英雄劇在收視與受歡迎程度上更為出色，尤其以《綠箭俠》（Arrow）、《閃電俠》（The Flash）等一系列超級英雄彼此互相串連的劇集宇宙，更成了CW頻道的招牌。 去年10月起，該頻道推出了講述女同志英雄的新劇《蝙蝠女俠》（Batwoman），雖然收視相較於其他幾位DC英雄前輩稍微遜色，卻也確定會再續拍第2季。然而，另一邊廂女主角Ruby Rose卻宣布自己決定辭演，劇組被迫換角，令劇迷勁震撼。

蝙蝠女俠Kate Kane在劇中被設定成蝙蝠俠布魯斯韋恩（Bruce Wayne）的表妹，在布魯斯從葛咸城消失後3年，試圖用自己的力量伸張正義、打擊犯罪。在漫畫原著中，Kate最具代表性的特徵之一就是她的性取向，一度引發熱議。

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Ruby自己也是公開出櫃的女同志，在宣布由她出演Kate一角時，已有一堆網友嫌她「唔夠似Lesbian」，令她忍不住社交網站上反擊，表示自中學時期就出櫃，一直都沒有隱瞞性向，到底哪裡不夠？

隨即Ruby把相關帳號刪掉，只留下Instagram還在使用。她表示自己出於很艱難的決定，必須要退出這部劇，對於在拍片現場溫哥華的劇組人員與洛杉磯的後製人員都致上崇高敬意，也感謝製作團隊和CW頻道給她參與這部劇的機會。製作人Gregory Berlanti表示接棒的女星仍然會從同志、跨性別族群物色。

Ruby自己也是公開出櫃的女同志，在宣布由她出演Kate一角時，已有一堆網友嫌她「唔夠似Lesbian」，令她忍不住社交網站上反擊（《Batwoman》官方宣傳海報）

儘管Ruby劇組團隊雙方的聲明都對彼此致謝、讚賞，但一套受歡迎的劇集才剛宣布要拍第2季，女主角立即辭演，還是太不尋常。據歐美娛樂網站報導，這是Ruby本身和製作單位都共同同意的結果，顯然幕後發生了相當多的故事，但雙方都選擇不對外透露。

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