DC電影未來大計被爆《超人》已死？　公開未來3年電影上映時間表

近年超級英雄電影大行其道，每次有這類題材的電影上映，都會掀起一陣熱潮。 DC早前宣布「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）都將會加盟，演出首部超英片，看來DC將會把他們的世界觀愈擴愈闊，以下集合6部將會上映的DC英雄片及其上映時間表，讓影迷們好好期待一下。

DC早前宣布「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）都將會加盟，演出首部超英片《Black Adam》。(Twitter圖片)

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《超人》竟然被雪？

今年 DC 的《沙贊！神力集結》（Shazam!）以及《小丑 Joker》都獲得很不錯的成績，未來似乎會將重心側重在英雄的獨立電影，而暫時不會拍像《正義聯盟》（Justice League）那樣大堆頭的作品。

有外媒早前指，飾演「超人」的亨利卡菲爾（Henry Cavill）打算辭演這角色，上月尾又傳DC已經與《黑豹》美國男演員米高B佐敦（Michael B. Jordan）會面，討論關於新版超人的事。但據知，DC其實對《超人》計劃並不明朗，米高B佐敦的確對超人這角色亦有些看法，會談沒太大進展，所以超人相信會被雪藏一段時間，甚至有人話2023年前，也不會有《超人》的獨立電影誕生。

有外媒指，DC其實對《超人》的計劃並不明朗，米高B佐敦的確對超人這角色有些看法，但會談沒有太大進展。(Twitter圖片)

反而DC就相當重視新版《蝙蝠俠》， 甚至不排除未來會加大力度發展葛咸城的反派，包括謎語人、企鵝人、貓女等角色衍生的電影。現在不如大家就看看DC未來的超英電影上映時間表，不知道哪部最得你期待？

點撃即睇6部DC超英電影的上映時間表：