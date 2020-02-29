DC Marvel兩大女英雄公然開拖　貝兒娜森姬嘉鐸一秒間叉頸變錫錫

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Marvel和DC各有超級英雄，多年來都鬥個你死我活，超級英雄十隻手指都數不完，超人、蝙蝠俠、鐵甲奇俠、美國隊長、黑寡婦等等，都是大家所熟悉的人物，早前因奧斯卡金獎像關係，讓Marvel和DC兩位女超級英雄，神奇女俠和Marvel隊長聚頭，兩人更在後台大打出手！

貝兒娜森（Brie Larson）和姬嘉鐸（Gal Gadot）在奧斯卡上一同致詞。（影片擷圖）

28日貝兒娜森（Brie Larson）和姬嘉鐸（Gal Gadot）分別都有在個人Instagram上傳兩人的合照，事緣兩人因奧斯卡金獎像在後台碰頭，不過同為超級英雄的兩人，先是大打出手，姬嘉鐸扯着貝兒娜森的耳環，而貝兒娜森則叉住姬嘉鐸的頸，一同露出大叫的表情。

突發！貝兒娜森（Brie Larson）和姬嘉鐸（Gal Gadot）在後台大打出手！（Gal Gadot IG）

其實一切都只是兩人在開玩笑，除了「打交相」之外，其實仍有一張相是兩人攬頭攬頸錫錫的照片，兩人都有寫下「Make Love, Not War」，姬嘉鐸更有加上心心emoji，展示出兩人友好的關係，照片更引起「女雷神」妮坦尼寶雯（Natalie Portman）留言寫下「LEGENDS」添！

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