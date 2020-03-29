外國漫畫作家呼籲Marvel 、DC 聯手共渡時艱　古天樂：非常期待！

新型冠狀病毒（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，百業蕭條。不少漫畫家希望能重振漫畫產業士氣。傳奇漫畫（Legendary Comics）作家Gail Simone提出兩大漫畫巨頭合作的想法。身為漫畫迷的古天樂聽到這消息，都在社交平台分享他的感受。

古天樂一直是超級漫畫迷，並特別鍾情《星球大戰》的黑武士。（劇照）

古天樂一直是超級漫畫迷，他特別鍾情《星球大戰》的黑武士。而這幾年，他還收藏了蜘蛛俠、蝙蝠俠及鐵甲奇俠等限量版玩偶。數日前，傳奇漫畫作家Gail Simone在網上大膽提出Marvel Comics及DC Comics兩大漫畫巨頭聯手合作的想法。她還開了#PleaseMarvelDC主題標籤，不少人開始在網上討論此事，當中包括古天樂。

古天樂的《明日戰記》都讓影迷非常期待。（《明日戰記》劇照）

古天樂在昨日於微博撰文表示：「今天聽到兩大漫畫公司DC和Marvel有機會合作，我和各位漫畫迷都一樣，感到非常期待，漫畫業進入黑暗期，業界為擺脫這個困境，而作出的自救決定，我覺這是坦誠及充滿勇氣的決定，我覺得不單止漫畫界，其實很值得呼籲創作界做更多合作，來携手度過這個非常時期。」