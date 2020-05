王敏德(Michael)和名模馬詩慧(Janet)的兩個寶貝女王曼喜(Kayla)和王麗嘉(Irisa)喜歡曬太陽,日前她們兩個就跟一班好朋友開船P,她們穿上Bikini騷Fit爆身段。而Kayla更帶女友Elaine Chen一齊出席,照片中她倆更Sweet爆激咀!Kayla在IG寫道︰「It is just the best feeling to be back in the sun and water.」看來非常享受昨日的陽光與海灘。