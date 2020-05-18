安樂蝸｜418呎單位拆一房加大小朋友活動空間　閣樓反而變多餘？

無綫最新一集《安樂蝸》的「夢想家」環節，主持到訪一間418呎的單位，屋內住了一家四口，屋主希望給予小朋友有充足的活動空間。看看設計師如何重新規劃，讓閣樓跟地台共存，令小孩有大量空間周圍玩！一齊跟主持林穎彤、鄭雋熹和楊卓娜去看看這個單位！

單位面積418呎。（《安樂蝸》電視截圖）

單位是一對夫婦加兩個分別是一歲和三歲的小朋友一起住，所以為減低壓迫感，屋內以簡約風和淺木色為主，再配以清鏡，就更有空間感，加上露台的落地玻璃，有自然光照射，非常光猛。而單位本身有兩間房，不過屋主選擇了要活動空間而拆掉其中一間房，一家四口齊齊睡主人房，但小朋友長大多一點之後，需要更多私人空間，到時睡哪裏呢？

一家四口睡主人房。（《安樂蝸》電視截圖）

單位一大特色是少有地可以容納到地台和閣樓，而且地台的面積都頗大，平時小朋友可以在那邊玩玩具、看書，同時又可以拉起做食飯枱，又可以儲物，用途多多。而閣樓區，見到也有一些儲物地方放衣物，不過閣樓的作用是什麼？主持鄭雋熹解釋︰「就係小朋友第時大個想要個人空間的話，呢一個閣樓就成為佢哋私人小天地。」

閣樓始終空間有限制，大人上去會略覺迫。（《安樂蝸》電視截圖）

設計師Bowie說︰「屋主身高比較高，佢又想要多啲儲物空間同埋多小朋友嘅活動空間，喺呢個空間要做到有地台同有閣樓，我哋喺尺寸方面都花咗唔少心思㗎！」不知道是否屋主的要求同時要有閣樓和地台，閣樓令樓底變矮，看上去感覺也頗壓迫，不過變相客廳就大了，相信也真的是要看個人喜好。但網民就關心小朋友長大後，到時又要再改建，有人說︰「唔通兩個小朋友大個咗一齊瞓閣樓？」

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