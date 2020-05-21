降魔的2.0．劇透｜新魔王將會出現　將會殺死謝雪心？

《降魔的2.0》第十四集劇透

《降魔的2.0》上回講到，馬季（馬國明飾）製作降魔武器，偉豪（胡鴻鈞飾）教他學懂自我控制靈力，從而發揮降魔最大效用。貝娜（劉佩玥飾）避見馬季，卻又放不下他；風獅爺（C君飾）看穿芷若（黃智雯飾）、貝娜各懷心事。馬季接載阿花（譚凱琪飾），暗中助她脫臉，二人漸漸建立起微妙情誼。偉豪受海魔操控，在石敢當神石前交出身上秘密，另從比利（易宇航飾）口中得悉晶晶（謝雪心飾）最近有異樣……偉豪眼見晶晶、馬季二人母子情深，心中不是味兒。晶晶藉機相約鐵文（蔣志光飾）等有為生前的網友，前往度假屋宿營，對有為倍添思念。是夜，晶晶聽見附近傳出慘叫聲。

小花色誘馬季。（《降魔的2.0》截圖）

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最新一集《降魔的2.0》內容，度假屋不斷發生怪事，眾人互相猜疑，晶晶有不祥預兆，決定求助石敢當神石……偉豪發現晶晶帶走神石，大驚，擔憂母親安危，並向馬季坦白藍眼淚之事。二人趕往度假屋，得悉附近發生連環離奇死亡事件，同時遇上尋找鐵文的萊斯與勞斯。四人找到離魂的鐵文，還驚悉鐵文被惡鬼羅剎附身，晶晶的處境非常危險。偉豪為救晶晶與惡鬼決鬥，晶晶、馬季亦因而看見偉豪被魔操控的可佈真面目。另邊廂，鐵文、勞斯（麥凱程飾）暗自擔心危機逐步向萊斯（鄧佩儀飾）逼近。

有魔上咗身。（《降魔的2.0》截圖）

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