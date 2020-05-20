周冬雨夥小3歲許凱首演古裝劇　曾自嘲唔啱做古裝靚女有望彈起？

周冬雨近年來發展不俗，自從與馬思純憑藉電影《七月與安生》雙雙獲封金馬影后之後，便走上演技派道路，在5月初又以《少年的你》斬獲第39屆香港電影金像獎影后，成為首位90後雙料影后女星。

周冬雨憑藉《少年的你》獲封金像影后，00後易烊千璽奪最佳新人獎。（劇照）

昨日（19日），電視劇《千古玦塵》正式官宣，女主角為周冬雨，而男主角則是憑電視劇《延禧攻略》爆紅的「富察傅恆」許凱，兩人相差3歲。劇集改編自星靈的仙俠小說《上古》，講述真身上古與白玦幾經生死、宿命輪迴的愛情故事。這亦是周冬雨的首套古裝劇。

周冬雨將同許凱合作，這個組合真是新鮮。（微博@許凱soso）

成為金馬、金像雙料影后 電視圈仍難佔有一席之地

雖然周冬雨年紀輕輕便將多個影后收入囊中，但外界對她依然有些爭議，皆因她的角色有些被定型，主要以青春少女為主，儘管已經28歲，但依然演不了同年紀角色。再者，她在電視劇方面的成績一直平平，擔任女主角的四套劇集口碑全部仆直，無論搭配高人氣男星抑或實力派演員，表現都有些差強人意。

譬如她與李易峰主演的首套諜戰劇《麻雀》，遭觀眾指這是男女主角被配角全體趕超演技的劇集，周冬雨在劇中飾演女特務，但由妝容到扮相，再到演技，都看不出半點女特務的感覺，無論緊張、驚訝、生氣，幾乎都是面無表情，比較「呆滯」。

《麻雀》是周冬雨的首套電視劇，配角是張若昀與闞清子，她與李易峰的演技都遭到狠批。（劇照）

如果說這是周冬雨第一次拍劇，尚未找到感覺，也算情有可原。在接下來與陳曉拍攝的《遇見愛情的利先生》中，雖然兩人的演技尚可，但輸在佈景、劇本、服裝、台詞等方面，而且無CP感，所以並未收穫好評。

《遇見愛情的利先生》口碑依然仆直。（微博@浙江衛視中國藍）

到了與張一山合作的《春風十里，不如你》，又是周冬雨擅長的青春校園類，當然比起之前的表現要好很多，卻遭到吐槽指「演自己」。到了同羅晉主演的《幕後之王》，飾演職場女強人，周冬雨難以駕馭這樣的氣場，口碑又再次下跌。

可能由於五官及身材都比較小巧，周冬雨難以駕馭職場女性的服飾與氣場。（劇照）

自認不適合做古裝美女 花旦+小生成電視劇新趨勢

因此，周冬雨在電視領域一直未能彈起。而3年前她曾經在訪問中透露過有大型古裝連續劇找她，角色是一位世紀美人，但她自認演不了大眼睛美人，所以就推辭了。不過令人意外的是，周冬雨今次竟然會接演這套古裝偶像劇，因此在網上引起不少爭議。

據悉，近5年的古裝劇逾95%都是古裝偶像劇，不少藝人都藉此走紅，但通常是電視花旦任女主角較多，包括楊冪、趙麗穎、迪麗熱巴、楊紫等流量花旦，所演作品收視以及討論度頗高。而且最近出現一種新的搭配方式，即花旦配小生，前有趙麗穎與王一博拍攝《有翡》，後有熱巴夥吳磊演繹《長歌行》，還有楊冪與白宇合作的現代劇《謝謝你醫生》，全部都是女主角大過男主角，似乎成為一個新的趨勢。

周冬雨曾在2017年徐克執導的電影《奇門遁甲》中飾演小圓。（劇照）

電影演員難立足電視圈 逐漸向流量古偶劇妥協？

儘管鮮有電影演員接演古裝劇，但一出現在小熒幕便差評不斷。去年倪妮、張震主演劇集《宸汐緣》，湯唯、朱亞文主演古裝劇《大明風華》，女主角的造型與演技都遭到吐槽。如今周冬雨這樣的雙料影后拍攝這樣的流量古偶劇，也許意味著她向流量妥協或轉型，同時也是挑戰自己，如果做得好，一方面或者可以撕掉不適合拍劇的標籤，如果做得不好，亦不會影響自己的電影市場，而且與許凱這樣的新鮮搭配，只是官宣已經引起話題，無論最終好定差，想必都會引起大家討論，同時也是實力演員與流量演員的一番較量。