53歲溫碧霞新劇做太妃依然嫵媚性感　十足蘇妲己再回歸

不老女神溫碧霞憑藉經典角色「海潮」、「蘇妲己」圈粉無數，自從2000年結婚後便減產不少，近年逐漸將工作重心轉移至內地，偶爾出演影視作品。日前，她的新劇《親愛的義祁君》首播，雖然與一班年輕演員搭戲，但最令觀眾期待反而是溫碧霞。

溫碧霞在劇中飾演高太妃（高蓉），表面溫和寬厚，實則精於算計、心狠手辣。雖然扮演人母，但她的造型與妝容看上去依然很年輕，額前的兩束瀏海，精緻的髮髻，以及一連串的跌膊服飾，嫵媚妖嬈，充滿魅惑，令人不禁想起她扮演的「蘇妲己」，即使已過去近20年，不過兩者似乎並無太大出入，除了今次的妝容有些偏濃。

溫碧霞新劇中的扮相同蘇妲己幾乎如出一轍。（劇照）

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其實這是溫碧霞相隔13年再演古裝劇，對上一套是2007年與尊龍合作的《宜妃與康熙》。這個「蘇妲己」既視感的扮相，讓眾人回想起她在《封神榜》中的表演，清純且妖姬，由最初的純真到後來的狠毒都演繹得入木三分，至今仍未有人可以超越她扮演的蘇妲己。目前劇集播出8集，溫碧霞的戲份並不算多，但卻搶fo過一班年輕演員，網友們都紛紛留言道：「最嫵媚的蘇妲己回來了」、「還是和以前一樣，感覺沒變呀，彷彿吃了保鮮劑」、「姐姐好美，歲月不掩」等。

雖然溫碧霞一直保養得宜，但也有網友認為劇中特寫鏡頭時，她的法令紋有些明顯，臉頰的肌肉有些鬆弛，加之妝容偏濃艷，所有略顯老態。不過溫碧霞已年過半百，無論身材定樣貌都keep得非常好，不時做瑜伽、外出旅行等，有一個健康積極的生活態度，享受人生。

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