【上司實習生】與朴海鎮再度合作　朴基雄畫功強勁神還原張東健

由任時完及姜素拉於2014年主演的韓劇《未生》因為令很多在職人士產生共鳴而獲封神劇，於是近年愈來愈多以職場作為背景的韓劇。由朴海鎮、韓智恩、金應洙及朴基雄主演的職場喜劇《上司實習生》今晚（20日）首播，劇情講述職場新鮮人烈燦（朴海鎮飾）曾因最頑固部長而差點被迫離職，努力多年終於升上公司管理階層，最終讓原來的上司成為自己部下的歡樂復仇故事，今晚深夜便會於「黃Viu煲劇平台」上架。

由朴海鎮、韓智恩、金應洙及朴基雄主演的職場喜劇《上司實習生》今晚（20日）首播。

早前曾與朴海鎮拍攝電影版《奶酪陷阱》的朴基雄，今次將在劇中飾演朴海鎮食品公司的社長兒子，是一個一心希望憑自己實力不再成為父親傀儡的人。朴基雄出道15年，憑高顏值參演過不少劇集和電影，2012年更憑劇集《新娘面具》勇奪「KBS演技大賞 」的最佳男配角獎項，演技無庸置疑。

朴基雄（右）已經第二次和朴海鎮（左）合作。（網上圖片）

除此之外，朴基雄的藝術天分也不容小覷，他是圈中熱愛畫畫的佼佼者，並在大學時修讀視覺設計系。他曾在全韓國素描大會中取得前十名佳績，亦曾擔任繪畫學院的講師。朴基雄多年前曾在節目展示他畫筆下的張東健和劉五性，細膩的畫功零瑕疵，幾乎將照片100%還原，非常有才華！

朴基雄繪畫的張東健與照片簡直是100%還原！（網上圖片）

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