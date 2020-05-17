【夫妻的世界】大結局收31%破紀錄　成韓國收費頻道最高收視劇集

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》昨晚（16日）播出第16集大結局，雖然自播出以來不少觀眾表示劇情太狗血看不下去，甚至結尾被轟爛尾，仍無阻劇集以全國28.371%、首都圈31.669%的高收視完美收棺，更創下韓國有線電視台的最高收視紀錄。

《夫妻的世界》以31.669%的高收視完美收棺。（JTBC）

《夫妻的世界》於開播時迴響不算大，於3月尾播出第一集只有6.7%的單位數收視，遠遠低過剛剛播完的《梨泰院Class》，不過其實當時已經打破了JTBC電視劇的首播紀錄。由於第一集就已經有18禁激烈床戲，第二集起收視已經翻倍，而之後每集收視更是直線上升，第八集起更衝破20%，擊敗《天空城堡》（Sky Castle）於2019年創下的全國最高平均收視23.779%成為有線電視台的冠軍劇集。

《夫妻的世界》擊敗《天空城堡》（Sky Castle）於2019年創下的全國最高平均收視23.779%成為有線電視台的冠軍劇集。（JTBC影片截圖）

《夫妻的世界》改編自英國BBC劇集《Doctor Foster》，得知《夫妻的世界》屢創紀錄後，《Doctor Foster》的編劇Mike Bartlett給予高度讚賞：「對於《夫婦的世界》的成功有很深的感觸，它成功地刻劃出離婚女性的寫實生活，如果能給帶給觀眾好的影響，或是人們能對該劇做深入討論的話，真的沒有比這更令人開心的事。」BBC Studio的總裁Tim Davie亦表示得知英國熱門作品在韓國也獲得成功非常令人振奮，至於BBC Studio的創意總監Mark Linsey則表示：「這是演員和劇組都同心協力的成果。」

金喜愛表示這麼多人為她大力支持給了自己很大的安慰。（Instagram：@heeae_official）

女主角金喜愛在Instagram發表劇終感言：「和大家在一起都是美好的瞬間，這麼多人為我大力支持給了我很大的安慰。真心想表達我的感激之情！祝大家身體健康。」而因飾演「小三」一角人氣急升的韓素希則謙虛表示：「很感謝大家一直以來對夫妻世界的喜愛，因爲有前輩們、導演、作家、工作人員們和觀眾們才能才能幸福地結束最後一集。我一直非常清楚自己仍很不足，所以所有支持我的話對我來說都是能令我一步一步變得更好， 爲了不愧對你們的關心和喜愛，我會更加努力成長並成為能令大家信任的演員。」

韓素希表示會努力成長並成為能令大家信任的演員。（Instagram：@xeesoxee）

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