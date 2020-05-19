【星級日日瘦】庭沼珉堅持做瑜伽　激減23磅狠撇「最醜女一」稱號

來到夏天又是露肉的好時機，是時候減減因疫情期間所養成的肥肉！近日憑新劇《靈魂維修工》和《Good Casting》回歸小銀幕的庭沼珉和柳仁英，原來各自都有快速甩肉的瘦身秘訣，大家不妨參考看看。

庭沼珉過去身形圓潤，被嘲是最醜女一（網上圖片）

現年31歲的庭沼珉於2010年憑與金賢重主演的《惡作劇之吻》打響知名度，當年以肉感身材演繹活潑高中生哈妮令劇集順利爆紅，但她卻獲封「最醜女一」，圓臉粗腿更被指趕客。自此庭沼珉下定決心瘦身，尤其在飲食方面相當嚴格，採取一天只吃一餐的減肥方法，而且通常以定量的韓食為主，避免過量攝取。雖然食量變少，但她非常注重營養均衡，平日會補充足夠蛋奶類製品，以達到瘦身不瘦胸的效果。

庭沼珉的全新形象更為她迎來事業高峰。

除了飲食，庭沼珉持續鍛練瑜伽和普拉提，雙管齊下雕塑曲線；她還自爆定期接受針灸治療，以改善自身體質，最後花了一年時間，成功從52公斤（115磅）減至42公斤（92磅），激減23磅。雖然體重略輕，但她自認瘦得健康，全新形象更為她迎來事業高峰，最近主演的《靈魂維修工》已登陸「黃Viu煲劇平台」，劇中飾演舞台劇新星的她，更會換上多個百變造型，絕對是養眼之作。

現年36歲的柳仁英身高172cm，多年來體重都維持着50kg（110磅）的模特兒身材。（SBS）

現年36歲的柳仁英身高172cm，多年來體重都維持着50kg（110磅）的模特兒身材，因此獲韓國傳媒高度評價為「神賜的身材」和「流動汽水樽」，甚至被讚身材外貌不輸大美人全智賢。柳仁英透露以前經常不吃晚餐，只透過以節食來減肥，但發現這樣根本達不到真正的瘦身效果。後來她養成運動習慣，還自爆靠「電」操肌，即Electro Muscle Stimulation，透過微電流加速脂肪消耗和增加肌肉，只要花20分鐘就能完成。她亦建議應戒掉宵夜和零食，並要多喝水，減肥就會變得更容易。

柳仁英在《Good Casting》中飾演新手特工，將會上演多場動作戲。

柳仁英在《Good Casting》中飾演新手特工，將會上演多場動作戲，想知道她會否變身韓版黑寡婦靚住維護正義，香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。

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