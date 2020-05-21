抗疫劇《在一起》演員全素顏上陣　楊洋演醫生提前去真實醫院學習

受到新型冠狀病毒（COVID-19）的影響，全球相繼陷入困境之中，至今全球染疫人數超過400萬人，而因病失去性命的則有超過31萬人，這個病毒帶來的衝擊，無論在心理還是在經濟上都非常大。雖然現時疫情漸漸緩和有趨穩情況出現，可是病毒仍在肆虐中，各國與地區政府亦持續做防控工作中。

在今次受到新型冠狀病毒肆虐中，有不少感人的故事發生在其中，特別是站在前線奮戰的白衣天使，他們日以繼夜與病毒打鬥的精神特別感動人心。因此早前在國家廣電總局的組織下，與多個影視行業的單位合作籌拍首套抗疫劇《在一起》，近日主演演員名單正式公開，並發布了多張劇照，其中人氣男星楊洋就飾演年輕醫生，素顏出演的他再次令人眼前一亮，引起熱議。

楊洋在《在一起之同行》單元中演醫生。（《在一起》微博圖片）

抗疫劇《在一起》由10個單元故事組成，每2集1個獨立故事，共有20集。而楊洋就在其中一個名為《在一起之同行》的單元中出演，他在劇中飾演一位名叫樂彬的醫生。從曝光的劇照可見，身穿醫生手術服的他看似非常專業，其實楊洋為了詮釋該角就在開拍之前做足功課，提前去真實的醫院進行了體驗與學習，了解醫學術語與醫療器材的使用，只為更好地進入到角色當中。

楊洋飾演的樂彬是一位無懼病毒而要去武漢進行救援的醫生，對於樂彬這個人物楊洋有非常大的感觸，他在接受內地媒體受訪時道：「通過這個普通人角色，親身感受到了發自內心熱血又正能量的力量，真的很有意義。」不少網友見到楊洋的醫生服都讚不絕口，直言他的扮相有真實的醫生影子，可塑性非常強。

楊洋首次出演醫生。（嗑瓜子每日專用微博圖片）

另外，《在一起》的十個單元故事均是取材自此次疫情中的真實人物故事，完全沒有虛構成份在內。而且為了還原疫情中的真實性，所有的場景布置均高度還原，其中最令人印象深刻的就非「方艙醫院」莫屬，劇組在一處大型活動場地擺放了多張病床，而且病床與病床之間只有一張檯相隔，每兩排病床就有一排隔板相隔，相當逼真。

場地布景高度還原。（《在一起》微博圖片）

除此之外，真實性的「方艙醫院」還有好多地方未呈現民眾眼前，而該劇在這一些細節中就做到足，包括「方艙醫院」內出現不同的標語，就好似「眾志成城，齊心協力」﹑「黨旗在抗疫一綫」等，還有艙內擺放許多白板，寫著不同人對醫護的鼓勵說話之類等，這一些小細節均在劇集中呈現。

目前《在一起》是完成一個單元劇本就隨即開拍，除了楊洋與靳東之外，在另一單元《在一起之搜索24小時》中，就由黃景瑜與李小冉主演，該單元主要講述大年三十到大年初一24小時内發生的事，在這個過程中最困難之處是夏天拍冬天的戲，不過導演劉江就表示兩位主演均表現得相當專業，作品完成得非常好。

「方艙醫院」內有不同的鼓勵性標語。（微博截圖）

而參與該抗疫劇的主演，為了展示故事人物的真實性，所有演員均不化妝拍攝，除非有一些特效的妝需要就要化妝，其他均是素顏上陣，對於這一點在電視劇上絕無僅有。劇集集合了國內多位導演﹑編劇﹑演員共同製作，在上海﹑北京﹑無鍚等地拍攝，估計劇集將在10月就會推出。