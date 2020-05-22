【鲁豫有約】甄珍悔嫁劉家昌不想再見　謝賢激將法逼離婚

台灣資深女星甄珍是70年代紅極一時的巨星，因為長相甜美﹑清新脫俗的氣質，令她獲得許多大導演青睞獲邀演出。拍攝的影視作品已超過80部的她，最近接受內地節目《鲁豫有約一日行》的訪問，除了大談演藝工作之外，還不畏言談及她的兩段婚姻，更在鏡頭前公開悔嫁劉家昌。

甄珍回想過去人生點滴。（《鲁豫有約一日行》微博圖片）

16歲出道的甄珍因為被同學郵寄自己一張相片，幫她報名參選當時電影公司的招募，後來在3000多人中脫穎而出獲得李翰祥導演的賞識，從此踏入演藝圈事業更一帆風順。可是甄珍從來沒有想過要做明星，當時她的夢想非常簡單，只是想做一位車長而已：「我在想我可能會去做車長小姐去了，以前不是拉公共汽車我們去上學的時候，不是要搭公共汽車上學嘛，那公共汽車多神氣呀！嗶一聲把門開開你可以上幾個，嗶一下關起來司機就得走，在我的心目中她就是多麼神聖的人，那時候就是要立志做公共汽車長，從來沒想過當明星。」

年輕時代的甄珍好有氣質啊！（《鲁豫有約一日行》截圖）

劉家昌展開追求

當年是大明星的甄珍無人不曉，更因為一個機緣巧合的情況下認識劉家昌，而他亦對甄珍展開追求。當時年少的甄珍根本感覺不到對方的追求，甄珍回憶道：「我真的完全不知道他在追我，就是聖誕節的時候，他請我爸爸﹑媽媽一起去飯店，這個跳舞或者什麼東西，到了12點我爸爸媽媽就離開了嘛，他就帶我去兜風，他也不講話。我就說那你可以送我回家嗎？他就兜一兜就送我回家。一年就這樣一次，那這個他說是在追我，你說這算是追嗎？」而這種情況維持了四﹑五年之久。

劉家昌當年窮追不捨甄珍。（視覺中國）

與謝賢香港秘密結婚

在當年是大家心中女神的甄珍，最令人難忘的是她同男星謝賢的一段情，因拍戲而結緣隨即墮入情網，而甄珍更在沒有通知父母的情況下與謝賢在香港結婚，對於當年這個作為她自己都覺得好大膽：「謝賢，他是我的初戀。我是一個很聽話，就是很孝順的﹑他們（父母）說什麼是什麼，唯一一次沒有聽的就是結婚。就是那一次我媽出外景沒有跟我，我就結婚了。」而他們當時因為認識婚姻注冊處的人，所以就非常秘密地簽完字就離開，原以為神不知鬼不覺，後來還是遭到公開，他們亦只好大方承認。

二人婚姻只是維持兩年。（《鲁豫有約一日行》微博圖片）

在婚後的三個月甄珍回台灣拍戲，但劉家昌仍對她窮追不捨，還動用不同的力量要得到她，甄珍說道：「我們結婚三個月就回來拍《一簾幽夢》，到台灣一回來他（劉家昌）就是整個就覺得，我是應該屬於他的。所以他就整個聯合所有電影圈﹑音樂界﹑電視圈就是一定要把我抓回來。」可見當時的劉家昌多麼深愛她。

當年的甄珍非常受歡迎。（《鲁豫有約一日行》微博圖片）

謝賢激將法逼離婚

因為婚後回台灣拍戲的關係，令到當時的老公謝賢不快，對方更要求她不要拍回香港，可是甄珍認為收了人家錢就要繼續拍攝，短時間之內是沒可能回香港的：「他（謝賢）讓你要一直回去香港，那我不可能說把戲放下來去回到香港陪你們。那我說你們過來這邊，那這個時間沈殿霞很多人有打電話給我說，你回來了你回來，我說我怎麼回來我在這邊拍戲。」因為雙方達不到共識的關係，謝賢就用激將法：「他也許用他的激將法，那我們離婚吧！我個人也是脾氣要硬頸上來的時候非常強頸的，離婚那我離婚就離婚。簽那個字的時候沒有哆嗦，可是我上了飛機離開，我回家去拿了兩個箱子我就走人，那我把所有的東西他給我的，我通通還給他，完了以後我就走了。上飛機的時候，一起飛的一拉我這樣一回頭一看，這眼淚就掉下來。」雖然做不成夫妻，可是甄珍認為謝賢是一個好善良好厚道的人，當年她對他的感情是百分之百付出的。

甄珍表示謝賢是一位好善良的男人。（《鲁豫有約一日行》微博圖片）

難忍劉家昌好賭而離婚

在與謝賢結束兩年短暫婚姻的甄珍，隨後與劉家昌戀愛，二人更在1979年於美國登記結婚，從此甄珍就在美國展開嚮往已久的居家生活。不過因為劉家昌好賭的喜好，令甄珍忍無可忍成為二人離婚的導火線：「後來他就開始常常去賭場，找人找不到。剛剛開始的時候這個數目字還比較小一點，到後來這個數目字愈來愈大，他又不是富豪子弟也不是什麼，就是量力而為。就是我為了保護我的兒子，我自己必順要跟你這個分清界綫。」1987年二人離婚，當時沒有對外公布是甄珍不願像第一段婚姻如此鬧大，所以二人對外仍扮演夫妻，直到2015年才公開離婚消息。

劉家昌好賭令甄珍選擇要離婚。（《鲁豫有約一日行》微博圖片）

面對這兩段婚姻，甄珍直言後悔同劉家昌結婚，現在沒有可能與對方見面，相反謝賢還是朋友可以見面。因為她覺得劉家昌是完完全全傷害了她。假如人生可以重來，她亦直言不會與謝賢離婚，可是生命是沒有Take Two的。回想過去人生，演藝事業順風順水，愛情上經歷兩段失敗婚姻，甄珍認為只要對得起自己良心，想做什麼就去做什麼。