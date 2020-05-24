白靈戲裡戲外都是不老怪物？　58歲皮膚依然緊緻！

電影《餃子》女星白靈，在戲中飾演教楊千嬅烹調胎盤餃子回春的不老怪物「媚姨」，現實中她和角色一樣，都不會變老，現年58歲的她，依然保持少女身形。近日她在社交網站分享近照，皮膚非常緊緻，身上幾乎沒有歲月痕跡。

白靈日前以這身打扮走在洛杉磯街頭，被狗仔隊捕獲，影了一輯時尚靚相。（IG圖片／）

在荷里活發展的白靈一向作風大膽、豪放不羈，近日她穿著紅色浴袍走在洛杉磯街頭，內裡只穿極單薄的內衣褲，浴袍隨風飄起，露出堅挺的上圍半球和長腿，被媒體看見並拍了一輯街頭時尚照片，她在微博分享照片，並寫道：「領導居家隔離新時尚，今天的我上街買東西都不用穿正式了，浴衣直接上了，你看怎麼樣？洛杉磯好萊塢（荷里活）的狗仔隊好厲害，專門等在門外拿著大相機長焦距，一陣劈劈啪啪。」網民大讚白靈身材超好，欣賞她的自律，維持這樣好的狀態，不過白靈向外稱自己從不保養。

白靈衣着大膽，經常被狗仔隊捕獲拍照。（IG圖片／iambailing）

白靈一向以豪放著稱，衣著大膽，雖然已年屆58歲，但身材依然保持得非常好。（IG圖片／iambailing）

白靈1961年出生於四川成都，畢業於紐約大學，1988年憑藉電影《弧光》嶄露頭角，1990年以訪問學者身份赴美，其後進入荷里活發展。2004年參演香港驚悚片《三更之餃子》，憑藉媚姨一角連續奪台灣金馬獎和香港金紫荊獎、金像獎三項最佳女配角獎。

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