《想見你》5.28於無綫J2首播　或與原裝正版有出入？

融合奇幻穿越、推理懸疑、浪漫愛情元素，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的《想見你》久違再度掀起台灣偶像劇熱潮，討論度居高不下，電視劇的餘溫在結局後仍然絲毫未降，在520當天登上Google台灣熱搜榜第二位。除了睽違多年將版權賣出到韓國、日本、東南亞等亞洲國家，更在超過100個國家區域播出，成功在世界各地掀起《想見你》熱潮，連帶原聲帶、小說、寫真等周邊紛紛大賣，劇中兩位新生代男演員許光漢和施柏宇亦憑着青靚白淨的外貌和暖男特質人氣暴漲，一舉成為新一代「國民男友」，風靡萬千少女；而《想見你》將在下周四（28日）起在J2播出。

《想見你》近來在韓國播出，讓不少觀眾為之着迷，除了大讚「台灣特有的青春感性」，更有觀眾指出兩位演員都十分帥氣，施柏宇笑起來酷似朴敘俊；許光漢則酷似朴寶劍與曹政奭的混合版。（Facebook／@想見你）

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《想見你》日前在內地視頻網站播出，卻有觀眾發現與台灣原版劇情相比，內地版刪減了一些劇情或畫面，除了校園時期的吻戲因內地禁止早戀情節目被刪之外，王詮勝的校園同性戀故事和謝芝齊虐貓亦「冇得留低」，微博有網民便無奈地表示「莫名其妙」，亦有人指出「一定要看台版，故事才完整」。未知TVB即將播放的版本會否與台版有所不同呢？

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