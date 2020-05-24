陳欣妍接替張曦雯做啤酒女神　逆市拍廣告：電視力量真係好大！

陳欣妍（Shirley Chan）自參與拍攝ViuTV節目《辣伙頭》後就火速爆紅，其後她亦順利成章地與沈殷怡（Shirley Sham）合作主持《美女郊遊遊》，成為了「宅男女神」兼網民的「新寵」。節目迴響大，不僅多了支持者，連帶收入也增加不少。近期除了沈殷怡（Shirley S.）成為了啤酒的廣告代言人外，原來同時陳欣妍（Shirley C.）也接拍了另一款啤酒廣告，頓時變成了「Double S」的對壘。

陳欣妍（Shirley Chan）近期不止拍攝電視節目，也多了拍攝廣告。（受訪者提供）

張曦雯是去年的啤酒代言人。（Youtube截圖）

陳欣妍（Shirley）接受《香港01》訪問時，就表示拍攝時非常開心：「呢次係我第二次拍廣告。佢哋拍得好靚㗎！我都冇諗過一個啤酒廣告都可以拍到Skin Care咁寫意咁靚，同埋拍足兩日就可以飲足兩日，真係好開心，一路飲一路拍真係好嘆！同埋隻啤酒夠Light，唔會影響我操腹肌。」

陳欣妍在逆市中都有工作，證明她十分有人氣。（受訪者提供）

被問道酬勞是否滿意時，她回覆十分滿意：「除咗錢之外，最開心嘅係廣告商話想飲啤酒嘅可以隨時搵佢哋，好似可以一世任飲咁！」最後她更表示自己是一個幸運兒：「電視力量真係好大！真係好多謝ViuTV搵我拍《辣伙頭》同《美女郊遊遊》，咁先會多人識，機會真係得來不易，之後嘅工作我一定會更加畀心機。」

陳欣妍因為主持《美女郊遊遊》而為人所熟悉。（《美女郊遊遊》截圖）

點擊睇獨家靚相：

+ 23 + 22 + 21

點擊睇《美女郊遊遊》精彩畫面：