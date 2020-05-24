【木村花自殺】藝人觀眾群起批評網絡欺凌　《雙層公寓》宣布停播

日本女子摔角選手木村花23日驚傳過世，她參與的戀愛實境節目《雙層公寓》昨晚間緊急宣布停播。《雙層公寓》在香港、台灣可透過Netflix上收看，在日本播出進度較快，已經播到第42集。當中第38集也是充滿爭議的一集，播出後為木村花帶來大量的負面評價。

22歲的木村花在《雙層公寓》單戀無果，卻因為洗衣服和男室友發生爭執。第38集中她把「珍貴如生命」般的衣服放到洗衣機，卻不小心被男室友按下洗衣鍵，導致衣服染色縮水。她氣憤難平斥責室友，觀眾認為她莫名其妙，節目播出後在匿名論壇、Twitter等社群平台上出現大量的毒舌批評。

木村花曾在社交網站留言指被網民惡意攻擊。（Twitter／Hanakimura ）

觀眾過於投入，卻忽略了節目可能存在有劇本或是刻意剪接等因素，《雙層公寓》對於造成木村花的傷害難辭其咎，昨日也受到大批觀眾抗議檢討，緊急宣布暫時停播。木村花的猝逝也讓多位名人、藝人群起撻伐，企業家前澤友作希望可以嚴懲在網路上中傷毀謗他人的酸民，卡莉怪妞也發Twitter「很難不去在意毀謗中傷，不要忘了藝人也是人」。

尤其去年話題日劇《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質》才警世霸凌、排擠的殺傷力，但木村花還是難逃網路霸凌和言語暴力，更令大家感到痛心與遺憾。

+ 13 + 12 + 11

延伸閱讀：

羅志祥發長文挽舊情無望 周揚青深夜吐心聲「等最好的他」

網路霸凌逼死木村花 日本酸民嚇到註銷帳號

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】